"Мы должны вывести вопрос безбарьерности до уровня европейских стран", - председатель Николаевской ОГА Савченко

До конца марта община поселка Доманевка Николаевской области получит специальный автомобиль для перевозки людей с инвалидностью. Несколько лет назад поселковые и районные общины не могли о таком даже мечтать. Однако теперь, при всесторонней поддержке государственной и областной власти все, что нужно - желание и четкие шаги по реализации вопросов доступности и инклюзии. Это отмечает глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

Глава ОГА подчеркнул, что приобретение специального автобуса для жителей Доманевского района является ярким примером положительных изменений в сверхважном вопросе обеспечения доступности в регионе.

"Благодаря принципиальной позиции Президента Украины Петра Порошенко и первой леди Марины Порошенко вопросы устранения барьеров в жизнедеятельности людей с особыми потребностями в последние несколько лет поднято на высокий государственный уровень. И это уже сегодня дает конкретные результаты в изменении ситуации в направлении инклюзии не только в крупных городах, но и во всех уголках страны, в частности - на Николаевщине", - отмечает Савченко.

В 2018 году было введено новое направление по стимулированию территориальных общин к созданию служб перевозок людей с инвалидностью, особенно людей на колясках. Была разработана соответствующая государственная программа по приобретению специально оборудованных автомобилей для перевозки лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. Благодаря этой программе возможность обеспечения спецтранспортом получили не только областные центры и города областного значения, но и сельские, поселковые советы и объединенные территориальные общины.

"Это еще одна опция, которую обеспечила реформа децентрализации, инициированная президентом и которую предоставила возможность активировать государственная позиция Правительства Владимира Гройсмана", - прокомментировал Савченко.

Глава области подчеркнул, что на сегодня Доманевский поселковый совет в сотрудничестве и координации действий с профильным департаментом Николаевской ОГА, выполнил все основные условия, указанные в данной программе. "Была создана служба по перевозке лиц с инвалидностью и предусмотрены расходы на ее функционирование. И именно благодаря своему настойчивому движению к решению проблем людей с ограниченными возможностями местные жители уже до конца этого месяца получат специально оборудованный автомобиль для перевозки лиц с инвалидностью".

Теперь в Николаевской будут действовать четыре соответствующие службы перевозок людей с инвалидностью. До этого такие службы функционировали только в Николаеве, Южноукраинске и Витовском районе области.

"Убежден, что примеру Доманёвского поселкового совета в этом году последуют и громады других районов и ОТГ Николаевщины, потому что наш общий долг в ближайшие годы – полностью вывести вопрос безбарьерности до уровня европейских стран", - резюмировал Алексей Савченко.