Заммэра Сум, подозреваемого в служебной халатности, суд оставил на должности

Александр Журба проходит по делу о гибели младенца в лифте.

Заречный районный суд Сум отказался отстранить от должности и отпустил под личное обязательство заместителя мэра Сум Александра Журбу, подозреваемого в повлекшей гибель ребенка служебной халатности. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Мужчину подозревают в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, что повлекло смерть человека.

Журба должен прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору, суду; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с пострадавшими и свидетелями.

Суд также отказался отстранять Журбу от должности, о чем ходатайствовал следователь. В то же время расследование продлено до 3 июля.

Напомним, в Сумах 2 января из-за оборвавшегося лифта в многоэтажке погиб двухмесячный младенец. 4 января суд избрал меру пресечения директору и электромонтеру предприятия "Сумылифт" - директора отправили под домашний арест до 26 февраля, а электромонтера предприятия взяли под ночной домашний арест до 1 марта.