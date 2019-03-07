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При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)

Местонахождение второго злоумышленника устанавливается.

При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)
Юрий Тимошенко
Фото: YouTube

При попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко задержан председатель одной из политических партий.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

По его словам, председатель одной из политических партий задержан непосредственно во время предоставления одному из народных депутатов Украины - кандидату в Президенты Украины денежных средств за отказ последнего от участия в выборах главы государства.

Задержание произошло в ходе осуществления досудебного расследования в уголовном производстве по ч.3 ст.157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя).

"Вышеуказанное лицо, совместно с другим гражданином Украины, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, незаконным способом склоняли кандидата в Президенты Украины отказаться от участия в президентских выборах, которые должны состояться 31.03.2019, путем написания заявления в Центральную избирательную комиссию о снятии своей кандидатуры, и предлагали ему за отказ от участия в выборах в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 5 млн. грн", - написал Лысенко в фейсбуке.

Пресс-секретарь ГПУ добавил, что кандидат в президенты, "осознавая, что злоумышленники своими умышленными действиями побуждают его к совершению преступления, обратился с соответствующим заявлением в Генеральную прокуратуру Украины".

В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление местонахождения второго злоумышленника.

Обновлено. По информации собеседников theБабель в правоохранительных органах, силовики задержали двух мужчин - главу "Партии защитников Украины" Тараса Костанчука и Александра Ищенко. Именно они, по версии следствия, уговаривали Юрия Тимошенко отказаться от участия в выборах за 5 млн. гривен. Также Костанчук вел переписку с народным депутатом, который просил его закончить дело быстрее.

Костанчук был помощником депутата 6-го созыва Юрия Кармазина ("Наша Украина"), который тоже баллотируется в Президенты, а в нынешнем созыве - Семена Семенченко ("Самопомощь").

На президентских выборах 2014 года Костанчук был уполномоченным представителем депутата Рады Юрия Бойко, который уже зарегистрирован кандидатом на нынешних выборах. В 2015 Костанчук стал депутатом городского совета Вишнёвого Киевской области от "Блока Петра Порошенко", а в 2016 на довыборах баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу в Чернигове. Во время кампании правоохранители задержали автомобиль со списками избирателей, несколькими сотнями тысяч гривен в конвертах, агитационной продукцией Березенко и оружием. Костанчук взял ответственность на себя, а агитки БПП в своей машине назвал стечением обстоятельств.

Позже принимал участие в деятельности движения "Справедливость" Валентина Наливайченко, который тоже баллотируется в президенты.

Тарас Костанчук и сам подавал документы на регистрацию кандидатом в президенты, но получил отказ. Причиной стал пункт программы о смертной казни для госслужащих-коррупционеров.

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