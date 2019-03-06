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СНБО инициировал частичное рассекречивание гособоронзаказа

При этом информация об узкой номенклатуре оборонной продукции должна остаться тайной.

СНБО инициировал частичное рассекречивание гособоронзаказа
Фото: пресс-служба президента

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о необходимости сделать формирование государственного оборонного заказа открытым.

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности и обороны Украины в среду, 6 марта.

"Поручено также инициировать внесение изменений в Закон Украины "О государственном оборонном заказе" в части повышения уровня прозрачности государственных закупок, в частности, формирования государственного оборонного заказа в форме открытых данных, исключая узкую номенклатуру оборонной продукции, содержащую признаки государственной тайны", - говорится в сообщении на сайте СНБО.

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что в ходе выполнения гособоронзаказа необходимо отдавать предпочтение продукции, работам и услугам оборонного назначения отечественного происхождения, и приоритетному привлечению национальных производителей и поставщиков к выполнению заказа.

Также в ходе заседания совета был рассмотрен ряд других вопросов, в частности, об увеличении открытости и прозрачности оборонно-промышленного комплекса, привлечении инвестиций, обеспечении современного уровня инновационности и надлежащего качества научно-исследовательских разработок и продукции отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что СНБО поручил провести ревизию "Укроборонпрома" с привлечением иностранных экспертов.

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