Перед майбутнім: український павільйон на Венеційській архітектурній бієнале-2023

Україна представлятиме програму на бієнале не вперше, але, можливо, вперше це представництво матиме шанс притомно виконати свої функції: оприявнити широкий спектр ідей локальних архітекторів для міжнародної спільноти й таким чином долучитися до світового архітектурного процесу.

20 травня відкриється "Biennale Architettura" — найбільша архітектурна виставка світу, яка у 1980-му відокремилася від мистецької бієнале, але так само проходить що два роки у Венеції. Цьогоріч у ній візьмуть участь 64 національні павільйони, серед них і український.

Фото: itsliquid

Історія українського представництва

На відміну від Венеційської мистецької, архітектурна бієнале мало відома в Україні. Перше українське представництво на Biennale Architettura припало на 2002 рік, а історія його формування дуже показова. Тоді комітет у складі двох архітекторів (Юрій Білоконь, Ігор Шпара) призначив комісаром павільйону художника з архітектурною освітою Валентина Раєвського (за рік до того він курував перший український проєкт на мистецькій бієнале — знамениту “палатку” в Джардіні); Раєвський обрав куратором того самого Юрія Білоконя разом з художницею-монументалісткою Ольгою Мілентій; вони ж затвердили проєкт, знов-таки Валентина Раєвського (у співавторстві з Олександром Даниленком).

Фото: birdinflight«Нове творче об’єднання» Український павільйон на архітектурній бієнале у 2002 р.

У наступні роки (2008–2014) кураторкою українського представництва разом з різними партнерами залишалась Ольга Мілентій, а комісаром (з 2010) — її син, художник Микита Мазаєв. Весь цей час держава не надто цікавилася бієнале, хоча, за регламентом, комісаром національного павільйону має бути саме представник уряду. Бюджетного фінансування також не було, тому участь України протягом цих років можна вважати приватною. Цей період завершився 2014 року, коли тандем Мазаєв – Мілентій представив павільйон, присвячений “Чорному квадрату” Малевича. З нашої теперішньої перспективи можемо оцінити цей жест як ранню спробу “перепривласнення” Малевича (хоча, здається, там більше наголошували на його київськості, а не українськості) — але тоді проєкт загалом розкритикували. У контексті постмайданних демократичних зрушень це спричинило дискусію щодо непрозорості призначень кураторів бієнале.

Фото: buro247 Український павільйон на архітектурній бієнале у 2012 р.

Ця дискусія більшою мірою вирувала навколо мистецької бієнале; у результаті 2018-го Мінкульт (представник якого виступає комісаром саме мистецької бієнале) розробив порядок відбору кураторів; тоді ж уперше відбувся конкурс, на якому перемогла “Відкрита група”. Натомість сферу архітектури зміни не зачепили. Мінінфраструктури (що мало б представити комісара Biennale Architettura) не проявило активності — незважаючи на зусилля фонду “Ізоляція”, який безрезультатно звертався у відомство з петиціями та запитами, а 2016 року організував власний павільйон у рамках паралельної програми бієнале.

У 2019 році поновити українське представництво на архітектурній бієнале намагався Український інститут, але міністерство не підтримало його ініціативу, посилаючись на брак коштів і відсутність прописаного положення. І лише велика війна, що навела фокус світової уваги на Україну, змінила ситуацію.

Українське представництво у 2023 році

2022 року почався процес передання повноважень української участі в архітектурній бієнале від Мінінфраструктури до МКІП: встигли навіть розробити проєкт Порядку конкурсного відбору кураторів, але до кінця процес не довели. Тож павільйоном України, як і раніше, формально керує Мінінфраструктури.

А от що змінилося, то це ставлення до українського представництва команди Biennale Architettura. Після успішної участі України в минулорічній мистецькій бієнале та сталої присутності українських проєктів у міжбієнальній Венеції запит на долучення українських архітекторів йшов уже з боку Італії. Biennale Architettura запропонувала Україні виняткові умови: не брати гроші за оренду місця під павільйон і профінансувати виробництво проєкту. Це, очевидно, підштовхнуло українських урядовців, які, зрештою, змогли організуватись і призначити комісара. Ним стала голова Держагентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів.

Ще одним важливим кроком мало бути обрання кураторів. Як пояснила Олеськів, робити це довелось у стислі терміни, а тому кураторів призначили поза конкурсом. Уряд звернувся до команди, яка опікувалася українським павільйоном на торішній мистецькій бієнале, тож кураторами стали Ірина Мірошникова та Олексій Петров (співзасновники архітектурного бюро “ФОРМА”), а також Борис Філоненко (арткритик, директор культурологічного видавництва "IST Publishing").

Фото: facebook.com/serhiy.derkach Сергій Деркач, Мар'яна Олеськів, Борис Філоненко, Ірина Мірошникова, Олексій Петров не презентації проєкту українського павільйону

Як розповіли куратори, у своїй роботі над проєктом вони керувалися вимогами, озвученими міністерством (заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач сформулював їх як “долучити міжнародну професійну спільноту до відновлення України та представити цій спільноті наших архітекторів”), а також вимогами до національного павільйону організаторів бієнале (бути в діалозі з основною бієнальною темою).

Головний проєкт Венеційської архітектурної бієнале-2023

Кураторкою головного проєкту 18-ї архітектурної бієнале стала шотландська архітекторка ганського походження Леслі Локко. Тему цього проєкту вона визначила назвою “Лабораторія майбутнього” з наголосом на двох напрямках: декарбонізація та деколонізація.

Фото: Jacopo Salvirquitecturaviva Леслі Локко

У контексті першого, екологічного напрямку кураторка розглядає індустрію самої Венеційської бієнале. “Я постійно запитую себе, чи взагалі виправдані виставки такого розмаху, зважаючи на їхню вартість і карбоновий слід”, — каже Локко в кураторському стейтменті.

Щодо другого, деколонізаційного напрямку, то він, вочевидь, буде сконцентрований на африканському ракурсі. Адже з 89 учасників головного проєкту бієнале понад половина представляють Африку й африканську діаспору, до якої себе зараховує і сама кураторка. “В архітектурі домінував ексклюзивний голос, що ігнорував величезні анклави людства. Тому наша оповідь про архітектуру неповна. Тож виставки [головного проєкту] будуть працювати з цими прогалинами”, — пояснює кураторка.

У своєму стейтменті Локко також звертає увагу на процесуальність архітектурної виставки порівняно з виставкою мистецькою — ця якість маніфестується через аспекти виробництва, ресурсів і репрезентації. Кураторка відмовляється від розмежувань архітектор/урбаніст/дизайнер/інженер і називає учасників архітектурної бієнале практиками, пропонуючи розширити розуміння професії архітектора.

Поки що рано оцінювати, як український проєкт впишеться в загальний екологічний напрямок; наприклад, з огляду на те, що у світовому порядку денному йдеться про потребу скорочувати виробництво, а в українській — аби відновити його. Або в деколонізаційний, адже африканське розуміння колоніального минулого не включає в нього українську історію. Але в контексті процесуальності та переосмислення ролі архітектора український проєкт, здається, буде на тій самій хвилі.

Яким буде український павільйон

У процесі перемовин з організаторами бієнале наші куратори запропонували на вибір дві ідеї для українського павільйону. Вони настільки сподобались організаторам, що вирішено реалізувати обидві. Тому український павільйон буде розділений на дві частини — простіше кажучи, цьогоріч матимемо два павільйони.

Загальну тему українського представництва куратори описали назвою “Перед майбутнім” — і це є ремаркою до теми головного бієнального проєкту. У світовому контексті візія майбутнього постає як проблема (від утопічних, спрямованих у майбутнє проєктів ХХ ст., зведених на фундаменті великих жертв, до усвідомлення майбутнього як кліматичної загрози чи навіть катастрофи) — натомість в Україні за останній рік викристалізувався геть інший погляд на майбутнє. “Для України зараз майбутнє — це насамперед перемога, — каже Борис Філоненко, — але воно зав’язане на тому, що йому передує, на наших втратах у теперішньому, і в цьому парадокс”.

Фото: ФОРМА Проєкт простору українського павільйону в Арсенале Фото: ФОРМА Проєкт простору українського павільйону в Арсенале Фото: ФОРМА Проєкт простору українського павільйону в Арсенале

Перший простір українського павільйону розмістять в Арсенале — основній бієнальній локації. Він буде структурований навколо теми прихистку: це буде приміщення, що нагадує умовне бомбосховище, з дуже низькою стелею та підлогою, яку вкриває тканина. Другий простір, розташований в Джардіні, розвиватиме цю саму тему через стосунки людини з землею, які в Україні надзвичайно зміцнилися за час війни: цей простір буде окреслений земляними валами. “Вони нагадуватимуть про наші окопи, але також і про ті історичні вали, що оточують Джардіні, які також були колись фортифікаційними спорудами, — розповідає Олексій Петров. — Обидві локації працюватимуть з темою сприйняття простору, яке в нас дуже змінилося від початку війни. Ми стали відчувати загрозу від відкритого неба, а найвищою цінністю стала безпека”.

Фото: ФОРМА Проєкт простору українського павільйону у Джардіні Фото: ФОРМА Проєкт простору українського павільйону у Джардіні Фото: ФОРМА Проєкт простору українського павільйону у Джардіні

Та головним наповненням обох просторів має стати публічна програма українського павільйону. До неї куратори залучили всіх охочих, не обов’язково архітекторів (цією принциповою відкритістю програма нагадує проєкт “Відкритої групи” на мистецькій бієнале у 2019 році) . Станом на зараз у публічній програмі зголосилися взяти участь більш ніж 30 учасників, і третина з них — не архітектори. За задумом кураторів, ця інклюзивність має сприяти переосмисленню ролі архітектора та працювати на створення солідарного професійного поля всередині країни.

“Наразі ми сформулювали 5 тем, з якими працюватимуть учасники програми, поділені на групи: відбудова, комеморація, екологія, освіта, майбутнє, — пояснює Ірина Мірошникова. — Ми свідомо не виносили окремо тему війни, адже її неможливо відокремити, вона присутня в усіх цих темах, інакше зараз не може бути. Ці теми є умовними, у процесі роботи з ними учасники знайдуть нові, більш розгорнуті формулювання, які ми представимо на відкритті. Наступні чотири місяці групи далі працюватимуть над власними проєктами, і їхні результати ми поступово будемо презентувати в обох просторах павільйону. Тобто це буде тривалий процес”.

***

Підсумовуючи, можемо сказати, що повернення України на Венеційську архітектурну бієнале є логічним кроком для вибудовування суб’єктності нашої держави в міжнародній репрезентації. Також важливо, що цьогоріч це буде направду колективний, інклюзивний бієнальний проєкт, спрямований на пошук, а не на готові відповіді.

Можемо розраховувати, що він впорається з одним з пріоритетів, озвучених міністерством: представити ідеї наших архітекторів міжнародній спільноті. Поки що не зрозуміло, що буде з другим пріоритетом — залучити західних архітекторів до відновлення України: можливо, вдасться з’ясувати, що цей пріоритет є надуманим. Ми можемо, мабуть, говорити про брак конкретних, придатних саме до українського контексту ідей чи про брак фінансування — але нам точно не йдеться про брак закордонних архітекторів. Вони вже вишикувались у чергу на відбудову, адже Україна продовжує бути гарячою точкою на мапі світової архітектури.