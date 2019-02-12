Передвиборна програма Іллі Киви

Програма кандидата в Президенти лідера Соціалістичної партії України Киви Іллі Володимировича

Генеральний формат

Соціальна захищеність, порядок, безпека і держава на службі у людини.

Це засади Соціалістичної партії України, яка висунула мене кандидатом у Президенти України. Що це означає? Насамперед соціальну рівність і захищеність усіх верств населення. Держава повинна піклуватися про своїх громадян і надавати фінансову допомогу тим, хто її потребує. Ми відродимо систему соціальної опіки і забезпечимо пенсіонерам гідну старість. Крім цього, перед нами стоїть ще ряд завдань. Створення незалежних судової та правоохоронної систем, що керуються законом і принципами справедливості. Виділення державних коштів на розвиток науки і освіти, що стане основною інвестицією держави у власне майбутнє і розвиток економіки. Націоналізація всіх підприємств, які працюють на благо олігархів, а не країни загалом. Ми створимо систему контролю за виконанням умов приватизації і в разі їх порушення проведемо реприватизацію або націоналізацію. Результатом комплексної роботи щодо розвитку економіки стане створення нових робочих місць із комфортними умовами та достойною заробітною платою, що своєю чергою дозволить реалізувати право кожного на працю.

Ми гарантуємо реалізацію всіх прав і свобод громадян, зокрема право на свободу вибору, свободу слова та особисту недоторканність. І ніхто не в силах відібрати цього у нашого народу. Я готовий стати захисником прав і свобод усіх громадян і розвивати державу. У нас буде демократія, але сувора, при якій усі права будуть безумовно дотримуватися.

1. Стратегія досягнення миру

Україна — неподільна!

● Ми виведемо російськіокупаційнівійська, введемо миротворців ООН, встановимо контроль над кордоном, проведемо демілітаризацію, відновимо мирне життя. Забезпечимо створення перехідної адміністрації і місцевих органів правопорядку, проведемо вибори.

● Ми відновимо порядок і закон, знайдемо і притягнемо до відповідальності всіх воєнних злочинців, а також надамо захист жителям окупованих територій. Для тих, хто не вбивав і не крав, буде прийнятий закон про амністію.

● Далі ми створимо на Донбасі і в Криму спеціальну економічну зону, без податків — для залучення інвесторів і розвитку регіону.

● Відновимо зруйновану інфраструктуру — школи, лікарні, будинки. Забезпечимо подачу води, електроенергії і тепла в домівки.

● Люди мусять повірити в Україну і захотіти повернутися за рахунок встановлення на підконтрольній території нижчих тарифів, ніж у період окупації.

2. Внутрішня політика

2.1. Оборона

Сильна боєздатна армія!

● Ми реформуємо Збройні сили і побудуємо систему оборони за швейцарською моделлю, що має кадрово-міліційну структуру.

● Збільшимо військовий бюджет з 5 до 10% від ВВП.

●У складі української армії будуть виключно бійці, що мають професійну підготовку.

2.2. Соціальний захист

Україна — країна рівних прав та можливостей!

● Введемо обов’язкову державну допомогу при народженні дитини в розмірі 12 мінімальних зарплат одноразово і щомісячні соціальні виплати на рівні, не меншому за мінімальну зарплату. ● Ми відродимо систему соціальної опіки і забезпечимо пенсіонерам гідну старість.

● Ми встановимо мінімальну пенсію на рівні реального прожиткового мінімуму.

● Ми подбаємо про людей з обмеженими можливостями, адже ці люди потребують особливих умов, гарної інфраструктури і постійної підтримки.

● Ми підвищимо виплати по безробіттю до рівня мінімальної заробітної плати. Створимо єдиний реєстр громадян, щоб виділяти матеріальну допомогу людям, чиї доходи нижчі за прожитковий мінімум.

2.3. Здоров’я нації

Якісна, доступна, безкоштовна медицина!

● Медицина в Україні стане якісною і безкоштовною завдяки системі державного страхування. Для дітей, пенсіонерів, інвалідів та інших соціально незахищених верств населення страхування буде безоплатним.

● Ми відкриємо багатопрофільні фельдшерсько-акушерські пункти в сільській місцевості. Забезпечимо доступність вузькопрофільних фахівців у кожному районному центрі, а також укомплектуємо медустанови всіх районних центрів новою медичною технікою.

● Медична допомога, пов’язана з пологами, буде висококваліфікованою і безкоштовною. Особливу увагу буде приділено педіатрії. Буде введено патронаж новонароджених терміном на 1 рік. За кожною дитиною будуть закріплені дільничний педіатр і медсестра.

● Ми зупинимо відтік медичних кадрів завдяки підвищенню зарплат і створенню комфортних умов праці.

● Розширимо пакет послуг державної програми підтримки лікування хворих за кордоном і впровадимо нові технології для розвитку вітчизняної медицини.

● На державному рівні розвиватимемо і підтримуватимемо ідею здорового способу життя всіх груп населення.

2.4. Освіта

Якісна і престижна державна освіта для кожного!

● Ми проведемо моніторинг навчальних закладів, виявимо всі недоліки й усунемо корупційну складову.

● Освіта буде безкоштовною і доступною для кожного.

● Інтегруємо в сучасну систему найкращі принципи фінської і радянської систем освіти.

● Всі школи мають бути рівними: однакове устаткування, однакові можливості і пропорційне фінансування. При цьому ми піднімемо оклади педагогам і доб’ємося скасування поборів у школах.

● Ми сформуємо держзамовлення на робітничі спеціальності, відродимо професійно-технічну освіту і повернемо престижність робітничим професіям.

● Ми сформуємо державне замовлення на необхідні інженерні та технічні спеціальності для закладів вищої освіти.

● Усі молоді спеціалісти, випускники вишів та профтехучилищ, будуть забезпечені першим робочим місцем у державних установах. Комерційніорганізації в обов’язковому порядку прийматимуть випускників на відповідні їхній освіті вакансії.

● Усі держустанови будуть оснащені необхідною сучасною технікою і підключені до інтернету. У сучасному світі це основа повноцінного освітнього процесу.

2.5. Наука

Інвестиції в науку — інвестиції в майбутнє!

● Будуть створені наукові центри на базі провідних вишів, що істотно підвищить нашу конкурентоспроможність і дасть можливість нашим молодим вченим розвиватися і проводити наукові дослідження в галузі машинобудування, кораблебудування, авіації і енергетики. Особливу увагу буде приділено розробкам в області ядерних технологій.

● Ми підвищимо соціальний статус вчених, дослідників і інженерів — всіх, хто рухає вітчизняну науку вперед і домагається успіхів.

● Ми впровадимо грантову систему фінансування наукових досліджень і розробок.

2.6. Безпека

На наших вулицях буде порядок!

● Нова система відеоспостереження значно знизить рівень злочинності і забезпечить порядок на вулицях.

2.7. Судова система

Право на чесний суд!

● Ми забезпечимо безперешкодний доступ до правосуддя, рівні можливості захисту прав і свобод для всіх громадян.

● Скасуємо практику довічного призначення суддів, а також забезпечимо контроль територіальних громад за діяльністю місцевих судів через встановлення терміну повноважень суддів.

● За кримінальний злочин суддя буде негайнозвільнений, а за корупцію в судовому процесі може бути встановлена міра покарання аж до смертної кари.

2.8. Боротьба з корупцією

Чиновники працюватимуть на країну, а не на власну кишеню!

● Буде автоматизована перевірка декларацій всіх чиновників, а громадянам буде дозволено виступати в ролі агентів фіскальних органів. У разі невідповідності доходів і витрат чиновників суди будуть зобов’язані приймати рішення у таких справах без зволікання протягом 30–60 днів.

● Незаконне збагачення, корупція і ухилення від сплати податків стануть найстрашнішими злочинами після державної зради. Вища міра покарання за розкрадання державного бюджету — аж до смертної кари.

3. Економіка

3.1. Розвиток енергокомплексу

Природні ресурси — власність народу, а не олігархів!

● Ми повернемо стратегічні об’єкти в державну власність.

● Ми будемо розвивати енергонезалежність, виробництво і використання альтернативних джерел енергії, біопалива.

3.2. Реприватизація

Повернемо народу реальну вартість підприємств!

● Переглянемо умови раніше приватизованих об’єктів, зокрема відповідність номінальної та реальної вартості об’єктів. Керівники, які навмисне доводили держпідприємства до банкрутства, будуть піддані суду.

● Ми почнемо модернізацію технічної бази, а також оптимізуємо систему управління державними підприємствами і держзамовленням.

● Ми змусимо недобросовісних власників сплачувати дивіденди дрібним акціонерам.

3.3. Відносини із зовнішніми кредиторами

Покладемо край борговому рабству!

● Ми припинимо співпрацювати із зовнішніми кредиторами, зокрема з МВФ. Зовнішній борг України становить 52% ВВП. Протягом найближчих п’яти років Україна повинна буде спрямувати 33 млрд доларів на обслуговування зовнішнього боргу, що значно знизить темпи економічного розвитку.

3.4. Внутрішній ринок і експорт

Зупинимо сировинний експорт — зупинимо політику економічної деградації!

● Ми активізуємо виробництво товарів із найбільшою доданою вартістю, інвестуючи в розвиток інноваційнихтехнологій і продуктів, що мають масове застосування.

● Ми стимулюватимемо розвиток власного ядерного, аерокосмічного і IT-сектора економіки, включаючи штучний інтелект і системи протиракетної оборони.

● Ми налагодимо поставки товарів на ринки, що швидко розвиваються: до Центральної і Південної Америки, Близького Сходу, Центральної Азії та Африки.

● Ми розвиватимемо галузь переробки сільськогосподарської продукції і встановимо обмеження на ввезення імпортних товарів.

3.5. Податки і бюджет

Справедлива податкова політика!

● Ми запровадимо систему прогресивного оподаткування: чим вище дохід, тим більший податок. При цьому ми зменшимо кількість податків і зборів.

● Збільшимо плату за користування надрами та видобуток природних ресурсів удвічі, що фактично скасує необґрунтоване зниження плати в 2019 році.

● Ми відкликаємо ліцензії на видобуток нафти і газу у всіх компаній, що завищують собівартість видобутку більш як на 20–25%.

● Введемо податок на виведений капітал для детінізації бізнесу.

● Відновимо справедливість при розподілі дотацій регіонам із держбюджету. Кожна область повинна отримувати за потребами.

3.6. Розвиток сільського господарства

Земля — фермерам!

● Ми закриємо питання про продаж сільськогосподарських земель. Земля повинна залишитися у власності народу, оскільки відкриття ринку землі призведе до остаточного знищення фермерських господарств і села.

● Скоротимо кількість землі, що може перебувати в оренді у одного орендаря. Ліквідуємо монополію агрохолдингів у селі.

3.7. Трудова міграція

Можливість працювати у своїй країні за достойну зарплату!

● Ми зупинимо зростання трудової міграції за рахунок створення нових робочих місць з достойною оплатою праці і в комфортних умовах.

● Забезпечимо привабливий економічний і культурний клімат для повернення етнічних українців із країн колишнього СРСР, середньоазіатських республік і депресивних регіонів РФ.

4. Зовнішня політика

Говоримо зі світом на рівних!

● Ми повернемо Україніядерний статус і зміцнимо військову міць для забезпечення безпеки держави.

● Ми введемо візовий режим для громадян РФ. Це допоможе виключити ймовірністьв’їзду в країнукілерів, диверсантів і пропагандистів під виглядом звичайнихлюдей.

● Ми вимагатимемо від США дотримання гарантій нашої безпеки, закріплених у Будапештському меморандумі, і надання військової допомоги в межах 2–3 млрд доларів на рік. ● Інтегруємо Україну в енергетичну систему ЄС, насамперед газовий ринок ЄС, налагодимо співпрацю у сфері юстиції, свободи та безпеки.

Повернемо країну народу

Соціалістична партія висунула мене кандидатом у Президенти України, і я готовий взяти на себе відповідальність за реалізацію ідей соціалізму і побудову держави європейського зразка. Ми знищимо корупцію, відродимо промисловість, забезпечимо безумовне дотримання прав і свобод громадян. Кожен заслуговує на гідне життя і забезпечену старість!

Я захищав цю країну на фронті і я готовий захищати її на посаді глави держави!

Разом ми побудуємо нову, сильну Україну!