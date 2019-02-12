ГПУ призвала не подавать тысячи запросов на снятие неприкосновенности с Мосийчука

"Для вас это обычный флешмоб, для нас - необходимость обработать более 3 тыс. запросов и ответить на них".

Генеральная прокуратура призывает сторонников и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун не участвовать во флешмобе "подай запрос в Генпрокуратуру о снятии неприкосновенности с Мосийчука".

Об этом написал спикер ГПУ Андрей Лысенко в Фейсбуке.

"Недавно был организован флешмоб "Подай запрос в ГПУ о снятии неприкосновенности с Мосийчука". Скажем прямо: для вас это обычный флешмоб, для нас - необходимость обработать более 3 тыс. запросов и ответить на них в течение пяти дней. Не стоит объяснять, что это почти невозможно физически", - пояснил Лысенко.

Он также подчеркнул, что от количества писем на почте ГПУ "депутатская неприкосновенность с нардепа не упадет".

Лысенко также напомнил, что с Мосийчука уже снимали неприкосновенность, однако суд отменил это решение. Уголовное производство против нардепа передавали в НАБУ, а затем в Нацполицию.

"Сейчас рассматривается возможность определения подследственности в уголовном производстве следователями Государственного бюро расследований согласно ч.4 ст.216 УПК Украины", - добавил Лысенко.

Напомним, 5 февраля Окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску Мосийчука.