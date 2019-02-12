Передвиборна програма Олександра Данилюка

Передвиборна програма кандидата на пост Президента України Данилюка Олександра Володимировича

Через п’ять років після Революції Гідності та початку російської агресії проти нашої держави Україна знову стикнулась з викликами, від яких залежить не лише її доля, але і саме існування. Використовуючи всі наявні в неї інструменти гібридної війни та багаточисельну агентуру, Росія прагне знову повернути Україну до своєї орбіти.

Впродовж цього та наступного років в Україні відбудуться президентські, парламентські та місцеві вибори, які повністю перезавантажать всю систему державної влади та органів місцевого самоврядування. Противник зробить все можливе для того, щоб внаслідок цих виборів до влади прийшли ті, хто з ним відкрито чи приховано співпрацюють.

Особливі загрози пов’язані з парламентськими виборами. В 2014 році до Верховної Ради потрапила єдина відкрито проросійська партія, рейтинг якої становив менше 10%. Станом на сьогодні об’єднана підтримка проросійських сил становить понад 20 відсотків. Таке зростання є наслідком колосального розчарування і небажання значної кількості патріотичних виборців брати участь в голосуванні. Значна частина з них не підтримують жодну з наявних політичних сил, включно з тими, що ніколи не були в парламенті.

Збереження мажоритарної складової виборчої системи відкриває для ворожих агентів впливу колосальні можливості для виграшу шляхом використання підкупу та фальсифікацій. Зростає підтримка популістів, що також легко можуть бути використані для ворожого реваншу. Наявна загроза повторення 2006 року, коли Соціалістична партія Олександра Мороза, що декларувала свій патріотизм та відданість європейському курсу України, зрадила своїх виборців та створила коаліцію з Партією регіонів та комуністами.

Саме внаслідок цього через лише рік після Помаранчевої революції Віктор Янукович очолив Кабінет міністрів України. Це відкинуло Україну на роки назад та створило передумови для обрання Віктора Януковича президентом України в 2010 році та подальших трагічних подій.

Наслідки сьогоднішнього реваншу Кремля в Україні можуть бути ще гіршими. Репресії проти учасників війни та революції, провокація внутрішнього протистояння та залучення російських військ для придушення можливих патріотичних виступів загрожують розшматуванням України та знищенням нашої державності.

Цьому сприяє також безвідповідальність політиків, що декларують свою відданість українським інтересам. В своїй боротьбі за владу вони налаштовують своїх прихильників один проти одного, руйнуючи національну солідарність, повторюючи помилки еліт часів Київської Русі, Козацької держави та національно-визвольних змагань, які щоразу призводили до Руїни та винищення значної частини українців.

Відвернення російського реваншу, унеможливлення зради виборців так званими патріотичними політиками та протидія формуванню ними «широкої коаліції» з ворожими Україні силами – головне завдання, яке ставить перед собою громадянський рух «Спільна Справа».

Водночас ми усвідомлюємо, що, навіть при збереженні Україною незалежності, відсутність змін у підході уряду до економічного розвитку нашої держави становить іншу смертельну загрозу. Питання стрімкого економічного розвитку є першочерговим для національної безпеки. Перебуваючи в другій сотні країн світу за рівнем ВВП на душу населення, марно розраховувати на достатню кількість коштів для не лише розвитку, а навіть підтримки на поточному рівні Збройних сил, спеціальних служб та правоохоронних органів України.

Відсутність якісних робочих місць вже сьогодні виштовхали за межі нашої держави мільйони українців. Збереження цієї тенденції в наступні 10 років неминуче призведе до критичного скорочення населення України за рахунок найбільш активної та працездатної частини. Перетворення України в країну, де мешкатимуть лише півтора десятки пенсіонерів, – інше обличчя національної катастрофи.

Єдиний спосіб уникнути цього – повторити шлях азійських тигрів: Японії, Тайваню, Південної Кореї, що спромоглися в не менш важких повоєнних умовах за кілька десятиліть побудувати сучасні високотехнологічні інноваційні економіки та увійти до десятки найбільш розвинених країн в світі.

Ефективне застосування цих моделей, що базувались на ідеях історичної економічної школи, вимагає проактивної позиції уряду. Вимагає усвідомлення ролі уряду в якості «садівника», що суперечить як ідеям ультра-лібералів з їхнім «урядом як нічним сторожем», так і пост-совків з їхнім «урядом як денним грабіжником». Вимагає усунення олігархів, що є головними носіями російського сировинного колоніалізму, від впливу на формування державної політики.

Нами розроблена програма економічного розвитку України, яка базується саме на цих принципах, і впровадження якої є другим стратегічним завданням, яке ставить перед собою Громадянський рух «Спільна Справа».

Для виконання завдань по зупиненню реваншу Кремля, збереженню стратегічного курсу на євро та євроатлантичну інтеграцію, забезпеченню стрімкого економічного розвитку, що створить для українців можливості для самореалізації в Україні, побудові ефективної системи національної безпеки та оборони Громадянський рух «Спільна Справа» потребує якісного представництва насамперед в українському парламенті, вибори до якого відбудуться в жовтні цього року.

Участь в президентських виборах є фактичним початком парламентської кампанії «Спільної Справи», можливістю мобілізувати наших активістів та прихильників.

Водночас ми ставимо перед собою і інші задачі, зокрема: консолідацію громадянського суспільства для забезпечення чесних та демократичних виборів, унеможливлення втручання в них Росії, протидію провокації громадянських конфліктів та внутрішній дестабілізації, суспільний вплив на кандидатів від парламентських партій з метою приведення виборчого законодавства до вимог Конституції України, а саме – відмови від мажоритарної складової виборів до Верховної Ради України.