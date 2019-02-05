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"НФ" требует повторного ареста активов экс-министра Захарченко

Бурбак напомнил о связи экс-главы МВД с титушками.

"НФ" требует повторного ареста активов экс-министра Захарченко
Фото: Макс Требухов

"Народный фронт" выступает за обжалование решения суда о снятии ареста с активов министра Януковича Захарченко, и требует повторного ареста всех его активов. Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак с трибуны парламента.

"Народный фронт" возмущен снятием ареста с активов Захарченко в Украине. Напомню, это министр Януковича, который раздавал "титушкам" автоматы Калашникова, был с ними на связи. Эти "титуханы" прямо причастны к убийству по крайней мере двух людей: Вячеслава Веремия и Юрия Вербицкого. Я говорю об уже доказанных фактах. А еще ведется следствие об убийствах непосредственно на Майдане ", - отметил Максим Бурбак, сообщив, что в настоящее время Захарченко в Москве пишет книги, как он всю жизнь боролся за присоединение Украины к "большой" России.

"Куда пойдут разблокированные активы Захарченко? На какие цели? "Народный фронт" требует обжалования решения суда и повторный арест всех активов Захарченко!" - подчеркнул руководитель фракции.

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