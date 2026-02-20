Єврокомісія дозволила Німеччині взяти під контроль активи «Роснафти»

Самостійно це зробити Берлін не міг, оскільки боявся юридичних наслідків.

Європейська комісія офіційно схвалила перехід компаній Rosneft Deutschland (RDG) та RN Refining & Marketing (RN R&M) під одноосібний контроль Міністерства економіки та захисту клімату Німеччини.

Відповідне рішення було ухвалене згідно з Регламентом ЄС про злиття, передає «Європейська правда».

Діяльність цих підприємств є стратегічно важливою, оскільки вони спеціалізуються на переробці сирої нафти та постачанні палива й нафтохімії на європейський ринок. Європейський регулятор перевірив угоду за спрощеною процедурою і дійшов висновку, що зміна власника не зашкодить конкуренції, оскільки ринкові позиції компаній після переходу під державне управління залишаються обмеженими.

Раніше Берлін уникав прямої конфіскації активів «Роснафти», бо побоювався юридичних наслідків, зокрема, необхідності виплачувати компенсації російській стороні. Теперішнє рішення Єврокомісії створює правове поле для остаточного виведення цих підприємств із-під впливу РФ.