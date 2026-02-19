Reuters: Німеччина хоче закупити більше винищувачів F-35

Німеччина розглядає можливість замовлення додаткових американських винищувачів F-35.

Про це агенцію Reuters повідомили два джерела. Такий крок посилить залежність Берліна від військових технологій США на тлі проблем у спільній із Францією програмі винищувача нового покоління.

За словами одного зі співрозмовників, тривають переговори, які можуть привести до закупівлі понад 35 додаткових літаків. Інше джерело не уточнило кількість, зазначивши, що остаточного рішення ще немає.

У 2022 році Німеччина вже замовила 35 таких літаків, постачання яких має розпочатися пізніше цього року.

Можлива закупівля додаткових стелс-винищувачів компанії Lockheed Martin вартістю понад 80 млн доларів за одиницю відбувається на тлі глухого кута у франко-німецькому проєкті Future Combat Air System (FCAS). Цей проєкт вартістю 100 млрд євро, започаткований у 2017 році для заміни французьких Rafale та Eurofighter з 2040 року, зупинився через промислове суперництво.

Очікують, що Німеччина та Франція можуть відмовитися від спільної розробки винищувача, але продовжать співпрацю щодо безпілотників і так званої "бойової хмари" – цифрової системи, яка поєднує пілотовані та безпілотні платформи в межах FCAS.

Закупівля додаткових F-35 дасть Німеччині час визначитися з розробкою винищувача шостого покоління та пошуком партнера для цього проєкту.

Міністерство оборони Німеччини поки ніяк це не прокоментувало, а у Пентагоні порадили звертатися по інформацію до Берліна. Представник Lockheed Martin заявив, що компанія зосереджена на виробництві літаків, уже замовлених Німеччиною.

Розширення парку F-35 означатиме суттєвий стратегічний поворот до глибшої військової інтеграції зі США та відхід від курсу на європейську оборонну автономію, яку активно просуває Франція. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу поставив під сумнів доцільність створення пілотованого винищувача шостого покоління для німецьких ВПС.

F-35 мають замінити літаки Tornado у ролі носіїв американських ядерних бомб, що зберігаються в Німеччині на випадок конфлікту. F-35 – єдиний західний винищувач, сертифікований для застосування найсучасніших ядерних бомб B61.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус минулого тижня заявив, що доля програми FCAS стане зрозумілою вже найближчими днями.