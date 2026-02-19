«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Колишнього президента Південної Кореї засудили до довічного ув’язнення

Його визнали винним у керівництві заколотом.

Колишнього президента Південної Кореї засудили до довічного ув’язнення
Юн Сок Йоль
Фото: EPA/UPG

У четвер південнокорейський суд засудив колишнього президента Юн Сок Йоля до довічного ув’язнення з примусовими роботами за його невдалу спробу запровадити воєнний стан у грудні 2024 року. 

Як пише The Guardian, його визнали винним у керівництві заколотом. Це перший випадок в демократичній історії країни, коли обраний глава держави отримав максимальне тюремне покарання.

За законами Південної Кореї за керівництво заколотом передбачено три можливі вироки: смертна кара, довічне ув’язнення з примусовими роботами або довічне без них.

Прокурори вимагали смертної кари, заявляючи, що Юн здійснив "грубе руйнування конституційного ладу", коли під час шестигодинної кризи направив війська для оточення парламенту та намагався заарештувати політичних опонентів.

Юн протягом усього процесу наполягав на своїй невинуватості, називаючи розслідування "політичною змовою". Він стверджував, що запровадив воєнний стан, щоб попередити громадян про "неконституційну парламентську диктатуру" тодішньої опозиційної Демократичної партії. Він також заявляв про фальсифікації на виборах і казав, що опозиція паралізувала роботу його уряду скороченням бюджету та процедурами імпічменту. Юн твердив, що задіяв мінімальну кількість переважно неозброєних військових і не мав наміру придушувати парламент.

Вирок оголосили через 14 місяців після цих подій. Звинувачення стосувалися ночі 3 грудня 2024 року, коли, за версією прокуратури, Юн намагався використати армію для паралізації роботи парламенту, арешту опонентів і встановлення контролю над Національною виборчою комісією. Сам Юн заявляв, що викорінював "антидержавні сили".

Упродовж кількох годин 190 депутатів прорвали військові та поліцейські кордони й ухвалили надзвичайну резолюцію про скасування воєнного стану. Через 11 днів парламент оголосив йому імпічмент, а ще через чотири місяці Конституційний суд усунув його з посади.

Вироку передувала низка рішень щодо інших фігурантів справи. У січні колишнього прем’єра Хан Док Су засудили до 23 років ув’язнення. 12 лютого колишній міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін отримав сім років тюрми за передачу наказів Юна, зокрема щодо відключення електрики й води.

Юристи зазначають, що ці рішення створили передумови для найсуворішого покарання у справі Юна.

Раніше екс-президент Пак Кин Хе у 2018 році отримала загалом 32 роки ув’язнення за корупцію, але згодом строк скоротили, а у 2021 році її помилували. У 1996 році військові диктатори Чон Ду Хван і Но Те У були засуджені за переворот 1979 року та різанину в Кванджу, однак їхні вироки також зменшили, а згодом обох помилували.

Усі президенти Південної Кореї, які відбували тюремні строки, зрештою були помилувані.

﻿
