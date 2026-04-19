РосЗМІ заявляють, що нібито ЗСУ облаштовують пункти управління безпілотниками та склади боєприпасів у школах і дитячих садках.

Російська пропаганда продовжує поширювати дезінформацію з метою виправдання систематичних обстрілів цивільної інфраструктури Херсона.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, ворожі інформаційні ресурси поширюють заяви керівника окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо. Він стверджує, що нібито ЗСУ облаштовують пункти управління безпілотниками та склади боєприпасів у школах, дитячих садках і житлових будинках міста.

У ЦПД наголошують, що ці заяви не мають жодного підтвердження і є вигадкою. Їхня мета — створити інформаційне підґрунтя для виправдання ударів по цивільних об’єктах.

У відомстві підкреслюють, що таким чином російська сторона намагається перекласти відповідальність за руйнування та загибель мирних жителів, а також легітимізувати атаки на житлову забудову.

Подібні інформаційні вкиди є спробою сформувати так зване "інформаційне алібі" для подальших обстрілів міста. Маркуючи цивільну інфраструктуру як "військові цілі", ворог намагається виправдати терор проти населення Херсона.