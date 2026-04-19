Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська пропаганда поширює фейки, щоб виправдати обстріли Херсона, – ЦПД

РосЗМІ заявляють, що нібито ЗСУ облаштовують пункти управління безпілотниками та склади боєприпасів у школах і дитячих садках.

Фото: ЦПД

Російська пропаганда продовжує поширювати дезінформацію з метою виправдання систематичних обстрілів цивільної інфраструктури Херсона. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, ворожі інформаційні ресурси поширюють заяви керівника окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо. Він стверджує, що нібито ЗСУ облаштовують пункти управління безпілотниками та склади боєприпасів у школах, дитячих садках і житлових будинках міста.

У ЦПД наголошують, що ці заяви не мають жодного підтвердження і є вигадкою. Їхня мета — створити інформаційне підґрунтя для виправдання ударів по цивільних об’єктах.

У відомстві підкреслюють, що таким чином російська сторона намагається перекласти відповідальність за руйнування та загибель мирних жителів, а також легітимізувати атаки на житлову забудову.

Подібні інформаційні вкиди є спробою сформувати так зване "інформаційне алібі" для подальших обстрілів міста. Маркуючи цивільну інфраструктуру як "військові цілі", ворог намагається виправдати терор проти населення Херсона.

Читайте також
