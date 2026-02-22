Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Сьогодні на фронті пройшли 112 боїв. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку

Противник завдав одного ракетного удару, застосував 50 ракет, провів 66 авіаційних ударів, скинув 152 керовані авіабомби. 

Сьогодні на фронті пройшли 112 боїв. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку
Українські військовослужбовці
Фото: Генштаб

Сьогодні, 22 лютого, станом на 22:00, на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку. 

Про це йдеться у звіті Генштабу. 

За уточненою інформацією, противник завдав одного ракетного удару, застосував 50 ракет, провів 66 авіаційних ударів, скинув 152 керовані авіабомби. Крім того, застосував 3900 дронів-камікадзе та здійснив 2313 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з ворогом. Противник здійснив 68 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував у районі Дворічанського, боєзіткнення триває.Одну атаку відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у бік Глушківки. 

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили шість атак, в районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Олександрівки, Ставків. 

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Платонівки, Закітного. 

На Краматорському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано. 

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Плещіївки, Софіївки та у бік Іллінівки, Костянтинівки, Степанівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 22 окупантів та поранили 19; знищили 77 безпілотних літальних апаратів, одну артилерійську систему, станцію РЕБ, дві одиниці автомобільного транспорту та чотири одиниці спеціальної техніки, також уражено одну артилерійську систему, одну станцію радіоелектронної боротьби, сім одиниць автомобільної техніки та 12 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили шість атак окупантів у районах населених пунктів Степове, Калинівське, Тернове та у бік Нового Запоріжжя. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Покровське, Просяна.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів – у районах Гуляйполя та у бік Зеленого, Залізничного, Гуляйпільського. Ворожих авіаударів зазнали населені пункти Різдвянка, Копані, Долинка, Терсянка, Зірниця, Воздвижівка, Гуляйпільське, Чарівне, Новомиколаївка, Самійлівка, Любицьке.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районах Приморського та Степового. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали райони населених пунктів Таврійське, Комишуваха, Веселянка.

На Придніпровському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

﻿
