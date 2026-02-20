Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
У ЄС не змогли узгодити 20-й пакет санкцій проти Росії: під питанням морські послуги

Цей пункт можуть або прибрати з пакету санкцій, або ж затверджуватимуть документ пізіше.

У ЄС не змогли узгодити 20-й пакет санкцій проти Росії: під питанням морські послуги
санкції проти Росії
Фото: rada.gov.ua

Комітет постійних представників ЄС на засіданні 20 лютого не дійшов згоди щодо змісту 20-го пакета санкцій проти Росії, передає «Європейська правда».

Це ставить під загрозу плани Брюсселя офіційно затвердити нові обмеження до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Головною перешкодою стала пропозиція повністю заборонити надання будь-яких морських послуг російським танкерам. Йдеться про заборону європейським компаніям страхувати судна з російською нафтою, обслуговувати їх у портах, заправляти паливом чи постачати продовольство. Проти такого кроку активно виступають держави з потужним морським сектором, зокрема, Греція і Мальта.

Наразі розглядають два сценарії: або суперечливий пункт про морські послуги винесуть за межі 20-го пакета, або його ухвалення відтермінують. Частина країн-членів переконана, що змістовність санкцій є важливішою за швидкість їхнього впровадження.

Наступне офіційне засідання послів заплановане на середу, 25 лютого. Проте дипломати не виключають, що зустріч може відбутися вже цими вихідними. Якщо представники таки зберуться, то є шанс, що вдасться схвалити документ до понеділка, 23 лютого, коли в Брюсселі зберуться міністри закордонних справ країн ЄС для фінального голосування.

Подробиці 20-о пакету санкцій проти РФ

  • Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила 20-ий пакет санкцій Євросоюзу 6 лютого.
  • Він охоплює енергетичний сектор, фінансові послуги і торгівлю.
  • У сфері енергетики хочуть повну заборону морських сервісів для експорту російської сирої нафти. Також до санкційного списку додали ще 43 судна «тіньового флоту», довівши загальну кількість до 640.
  • Окрім цього, ЄС ускладнює для Росії придбання танкерів і запроваджує широкі заборони на технічне обслуговування LNG-танкерів та криголамів, що має вдарити по російських газових проєктах.
  • Другий блок санкцій стосується фінансової системи РФ: обмеження проти ще 20 російських регіональних банків, а також посилити контроль за криптовалютними операціями, компаніями та платформами, які можуть використовуватися для обходу санкцій. Окремо під обмеження потраплять банки з третіх країн, які сприяють нелегальній торгівлі санкційними товарами.
  • У торговельному блоці санкцій ЄС розширює експортні заборони для Росії на товари й послуги — від гумових виробів до тракторів і послуг у сфері кібербезпеки — загальною вартістю понад 360 млн євро. Також запроваджують нові імпортні обмеження на метали, хімікати та критично важливі мінерали на суму понад 570 млн євро.
  • Крім того, Єврокомісія вперше планує застосувати інструмент протидії обходу санкцій, заборонивши експорт верстатів з числовим програмним керуванням і радіообладнання до юрисдикцій з високим ризиком їх реекспорту до Росії.
  • Тим часом 19 лютого президент США продовжив дію американських санкцій проти РФ.
﻿
