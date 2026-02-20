У ЄС не змогли узгодити 20-й пакет санкцій проти Росії: під питанням морські послуги

Цей пункт можуть або прибрати з пакету санкцій, або ж затверджуватимуть документ пізіше.

Комітет постійних представників ЄС на засіданні 20 лютого не дійшов згоди щодо змісту 20-го пакета санкцій проти Росії, передає «Європейська правда».

Це ставить під загрозу плани Брюсселя офіційно затвердити нові обмеження до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Головною перешкодою стала пропозиція повністю заборонити надання будь-яких морських послуг російським танкерам. Йдеться про заборону європейським компаніям страхувати судна з російською нафтою, обслуговувати їх у портах, заправляти паливом чи постачати продовольство. Проти такого кроку активно виступають держави з потужним морським сектором, зокрема, Греція і Мальта.

Наразі розглядають два сценарії: або суперечливий пункт про морські послуги винесуть за межі 20-го пакета, або його ухвалення відтермінують. Частина країн-членів переконана, що змістовність санкцій є важливішою за швидкість їхнього впровадження.

Наступне офіційне засідання послів заплановане на середу, 25 лютого. Проте дипломати не виключають, що зустріч може відбутися вже цими вихідними. Якщо представники таки зберуться, то є шанс, що вдасться схвалити документ до понеділка, 23 лютого, коли в Брюсселі зберуться міністри закордонних справ країн ЄС для фінального голосування.

Подробиці 20-о пакету санкцій проти РФ