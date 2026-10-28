Генштаб: Росія кожні півтори хвилини втрачає одного військового на фронті

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Росія в середньому втрачає одного військового кожні півтори хвилини. Найбільших втрат ворог зазнав у вересні – 46 230 осіб.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія також втратила 12 448 танків і понад 585 тисяч безпілотників.

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Сукупні фінансові втрати Росії від війни перевищили $700 млрд. Лише у 2026 році війна обійдеться країні-агресору в $185 млрд, що становить 7,5% її ВВП. Ця сума зростає щороку.

Цього року темпи втрат російської армії зросли.

За даними Генштабу, із січня до вересня 2026 року Росія втратила 350 260 військових, у середньому одного кожні 67 секунд.

Найбільших втрат російська армія зазнала у вересні – 46 230 військових.