Генштаб: Росія кожні півтори хвилини втрачає одного військового на фронті

Росія в середньому втрачає одного військового кожні півтори хвилини. Найбільших втрат ворог зазнав у вересні – 46 230 осіб.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія також втратила 12 448 танків і понад 585 тисяч безпілотників.
Сукупні фінансові втрати Росії від війни перевищили $700 млрд. Лише у 2026 році війна обійдеться країні-агресору в $185 млрд, що становить 7,5% її ВВП. Ця сума зростає щороку.
Цього року темпи втрат російської армії зросли.
За даними Генштабу, із січня до вересня 2026 року Росія втратила 350 260 військових, у середньому одного кожні 67 секунд.
Найбільших втрат російська армія зазнала у вересні – 46 230 військових.
- Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 583 350 військових.