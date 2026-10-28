Росіяни вдарили безпілотником по локомотиву на Харківщині

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Російські військові завдали удару безпілотником по тепловозу на станції "Ордівка" в Нововодолазькій громаді Харківської області.

Про це повідомляє Нововодолазька селищна рада.

Як відомо, удар стався близько 14:00. На момент атаки тепловоз перебував на станції.

"Обійшлося без постраждалих, машиністи залишили тепловоз у зв’язку із оголошеним сигналом повітряної тривоги", – повідомили в селищній раді.