Росіяни вдарили безпілотником по локомотиву на Харківщині

Російські військові завдали удару безпілотником по тепловозу на станції "Ордівка" в Нововодолазькій громаді Харківської області.
Про це повідомляє Нововодолазька селищна рада.
Як відомо, удар стався близько 14:00. На момент атаки тепловоз перебував на станції.
"Обійшлося без постраждалих, машиністи залишили тепловоз у зв’язку із оголошеним сигналом повітряної тривоги", – повідомили в селищній раді.
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