В феврале гуманитарную помощь Фонда Рината Ахметова получат более 22 тысяч мирных жителей Донбасса

В феврале бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания для 38 населенных пунктов, находящихся вблизи линии соприкосновения. Кроме того, самые нуждающиеся жители прифронтового Донбасса смогут получить продукты в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Светлодарске, Авдеевке, Новгородском и Передельском.

Помощь получат тысячи семей, оказавшихся в бедственном положении.

«Сейчас Фонд Рината Ахметова регулярно доставляет помощь для 85 прифронтовых городов, сел и поселков. Семьи, проживающие там, не только ежедневно рискуют жизнью, но и по-прежнему остро нуждаются прежде всего в продуктах, – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда Рината Ахметова. – Гуманитарную помощь получат 22 500 человек. Это самые нуждающиеся жители Донбасса: дети, старики, люди с инвалидностью. Те, кому приходится выживать в прямом смысле слова. Люди, о проблемах и нуждах которых на пятый год вооруженного конфликта стали забывать как в мире, так и в Украине».

Пятый год Гуманитарный штаб – крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова, ежедневно оказывает помощь мирным жителям Донбасса.

С начала боевых действий Фонд выдал на Донбассе более 12 миллионов продуктовых наборов, из них свыше 880 000 – детских.

Благодаря помощи Рината Ахметова спасены жизни более 1 миллиона человек.