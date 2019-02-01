Выдвижение Кривоноса является его личной инициативой, - командование ССО

Полковник на время избирательной кампании ушел в отпуск.

Участие в избирательной кампании полковника Сил специальных операций Сергея Кривоноса не связано с деятельностью ССО и ВСУ, а является его личной инициативой. Соответсвующее заявление опубликовало командование ССО на своей странице в Фейсбуке.

"Политическая партия "Воины АТО" выдвинула кандидатом в президенты полковника Сергея Кривоноса, первого заместителя командующего ССО ВС Украины. Командование Сил специальных операций ВС Украины сообщает, что участие в избирательной кампании полковника С.Кривоноса является его личной инициативой и никоим образом не связано с деятельностью Сил специальных операций и Вооруженных Сил Украины в целом", - сказано в заявлении.

На съезде партии Кривонос отметил, что на время избирательной кампании он находится в отпуске по основному месту службы, поэтому выдвижение и участие в выборах происходят в рамках закона.

По состоянию на 31 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 26 кандидатов в президенты на выборах 31 марта, девятерым кандидатам ЦИК отказала в регистрации. Срок выдвижения кандидатур и подачи документов заканчивается 2 февраля, на следующей неделе начнется предвыборная агитация кандидатов.