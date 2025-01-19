Гутцайт про Ковтуна: «Проблеми у федерації – це не привід змінювати громадянство»

Президент Національного олімпійського Комітету (НОК) Вадим Гутцайт припустив, чому Ілля Ковтун вирішив змінити спортивне громадянство.

Він сказав про це для кореспондента Lb.ua.

«Я, чесно кажучи, засмучений, тому що це абсолютно для мене неприйнятно. Є багато спортсменів, які теж тренуються за кордоном, живуть за кордоном, але взагалі не розмірковують про те, щоб змінити громадянство. Коли спортсмени змінюють громадянство, до цього не дуже гарно ставляться по життю. А під час війни, я вважаю, це взагалі дуже поганий вчинок. Я не хочу казати нічого грубого, що відчуваю в собі. У такий час потрібна тільки підтримка України, а не бігти з України», – сказав Гутцайт.

За його словами, НОК і Міністерство молоді та спорту намагалися відмовити Ковтуна і Горбачеву від зміни громадянства, запропонувавши їм найкращі умови, але спортсмен і тренерка не змінили думку.

«Їм запропонували всі умови для тренувань. Якщо потрібно щось зробити в Україні – готові зробити. Поліпшити умови в Конча-Заспі на нашій олімпійській базі? Готові були долучитися. Тренувати за кордоном? Будь ласка, тренуйтеся за кордоном. Тут потрібно тільки бажання, бажання бути українцем. Якщо його немає…», – пояснив президент НОК.

Гутцайт також розкритикував думку про те, що причиною рішення Ковтуна є проблеми у Федерації гімнастики України.

«Так, є деякі проблеми. Я вважаю, що є конкретні і серйозні проблеми у Федерації спортивної гімнастики з поверненням Стелли Захарової. Ми всі це знаємо. Просто багато хто про це не каже. Я завжди це казав і кажу не тільки про неї, а тоді, коли є проблеми. Є федерація де теж є якісь проблеми всередині, але це не привід змінювати громадянство», – підсумував Вадим Гутцайт.

Нагадаємо, срібний призер Олімпійських ігор Ілля Ковтун разом з тренеркою Іриною Горбачевою подав документи на зміну спортивного громадянства. Упродовж трьох років з початку повномасштабного вторгнення спортсмен і тренерка жили й тренувалися у Хорватії. До України Ковтун не приїжджав з 2022 року.