Сили оборони ліквідували ще 890 російських загарбників

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.26 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Упродовж минулої доби українській військові ліквідували ще 890 окупантів, знищили 9 ворожих танків та іншу техніку росіян.

Також українські військові знищили 9 російських танків та понад 40 артилерійських систем.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies