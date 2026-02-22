Сили оборони ліквідували ще 890 російських загарбників

Упродовж минулої доби українській військові ліквідували ще 890 окупантів, знищили 9 ворожих танків та іншу техніку росіян.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 259 780 (+890) осіб
- танків – 11 694 (+9) од.
- бойових броньованих машин – 24 069 (+6) од.
- артилерійських систем – 37 470 (+41) од.
- РСЗВ – 1 652 (+1) од.
- засоби ППО – 1 303 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 348 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 142 113 (+1 705) од.
- крилаті ракети – 4 314 (+0) од.
- кораблі / катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 79 500 (+205) од.
- спеціальна техніка – 4 073 (+0) од.
Дані уточнюються.