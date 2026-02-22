На Чернігівщині ворог атакував фермерське господарство

У селі Корюківського району через удар БпЛА пошкоджені будинки.

Російські окупанти вдень 21 лютого атакували дроном ангар фермерського господарства в Ічнянській громаді.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Учора вдень через падіння безпілотника в Ічнянській громаді на Прилуччині загорівся ангар фермерського господарства. Пошкоджений трактор і вантажівка. Пожежу загасили вогнеборці", – ідеться у повідомленні.

Також ворожий FPV-дрон поцілив в обʼєкт звʼязку в Корюківському районі. В іншому селі Корюківського району через удар БпЛА пошкоджені будинки та лінія електропередач.

Усього за минулу добу ворог здійснив 59 обстрілів. Пролунало 66 вибухів.