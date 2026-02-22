Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На Чернігівщині ворог атакував фермерське господарство

У селі Корюківського району через удар БпЛА пошкоджені будинки.

На Чернігівщині ворог атакував фермерське господарство
наслідки атаки РФ по Чернігівщині
Фото: В'ячеслав Чаус

Російські окупанти вдень 21 лютого атакували дроном ангар фермерського господарства в Ічнянській громаді. 

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Учора вдень через падіння безпілотника в Ічнянській громаді на Прилуччині загорівся ангар фермерського господарства. Пошкоджений трактор і вантажівка. Пожежу загасили вогнеборці", – ідеться у повідомленні. 

Також ворожий FPV-дрон поцілив в обʼєкт звʼязку в Корюківському районі. В іншому селі Корюківського району через удар БпЛА пошкоджені будинки та лінія електропередач. 

Усього за минулу добу ворог здійснив 59 обстрілів. Пролунало 66 вибухів.

