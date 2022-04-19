Зеленський провів нараду щодо післявоєнного відновлення країни

"Треба мати чітке розуміння того, якою ми бачимо ту чи іншу галузь нашої економіки, який напрямок розвитку очікуємо від того чи іншого міста".

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо післявоєнного відновлення та розвитку України. Про це він розповів у відеозверненні.

"Вже зараз потрібно детально все опрацювати, щоб – коли війна завершиться – ми були повністю готові", - зазначив президент

Наразі розробляється комплексний план, який передбачає відбудову зруйнованого, модернізацію державних структур та максимальне прискорення розвитку України.

"Йдеться не тільки про обсяг фізичної роботи – побудувати житло, відновити підприємства, завести новий бізнес, який працюватиме на відбудову інфраструктури та на оновлення економічних відносин в нашій державі. Але і про переосмислення того, як буде розвиватись наша країна надалі. Які галузі можуть стати основою зростання після війни. Які рішення і ресурси потрібні, щоб збільшити рівень переробки в Україні і не торгувати сировиною, як це було раніше. Які міста стануть локомотивами економічного і технологічного зростання, підтягуючи за собою навколишні райони", - пояснив президент.

Він також наголосив, що станом на зараз усі дискусії щодо цього питання зводяться до однієї теми - який для цього необхідний пакет фінансів? Зеленський зазначив, що гроші – це "не фундамент для розвитку країни, а головне - це ідеї та люди".

"Треба мати чітке розуміння того, якою ми бачимо ту чи іншу галузь нашої економіки, який напрямок розвитку очікуємо від того чи іншого міста, яку користь може принести державі загалом та чи інша інституція",- пояснив він.

Зеленський зазначив, що необхідно створити максимально комфортне середовище для малого і середнього бізнесу з точки зору податків та адміністративних відносин. Пріорітетами мають бути цифровізація та безпека. Також важливий оборонний потенціал, і реба довести до результату судову, антикорупційну та інші важливі реформи.

"Але все це має працювати на конкретне бачення того, якою буде Україна. Якою вона буде через рік після війни, через 5 років після війни, через 10, через 20 років. Що саме буде важливим для наших людей. Що саме буде важливим для глобального бізнесу. Яка кількість робочих місць і в яких галузях буде доступною для українців... Невідʼємним елементом такого стратегічного бачення є вступ України в Європейський Союз", - сказав президент.

Він нагадав, що передав представнику ЄС заповнений опитувальник для отримання Україною статусу кандидата на вступ в ЄС.

"Кожна держава, яка приєдналася до Євросоюзу, проходила через таку ж процедуру з опитувальником. Різниця лише в тому, що у них це займало роки, а у нас трохи більше тижня. Вже найближчим часом ми передамо другу частину відповідей. І розраховуємо, що європейське рішення у відповідь буде швидким. Статус кандидата у члени Євросоюзу відкриє для нас безпрецедентні в нашій історії можливості для відновлення і модернізації України", - зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що ведуться переговори про підтримку нашої програми відбудови з країнами на двосторонньому рівні, і з міжнародними фінансовими інституціями. Однак, ми зацікавлені передусім у тому, щоб робочі місця і додана вартість створювались в Україні.

Нагадаємо, на початку березня уряд почав працювати над створенням чотирьох фондів, кошти з якиї підуть на відновлення України після військової агресії Російської Федерації