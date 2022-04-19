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Від початку повномасштабного вторгення Росії з України виїхало пʼять мільйонів біженців, - ООН

Найбільше українців прийняла сусідня Польща.

Від початку повномасштабного вторгення Росії з України виїхало пʼять мільйонів біженців, - ООН
Фото: EPA/UPG

Від початку повномасштабного вторгення Росії з України виїхало пʼять мільйонів біженців. Про це повідомили в ООН під час засідання "Підтримка миру та безпеки в Україні", повідомляє Newsweek.

За даними Агентства ООН у справах біженців, загалом з початку вторгнення Росії в лютому Україну покинули 4 980 589 осіб. Польща прийняла понад 2,8 мільйона українців, найбільше з усіх прикордонних країн.

Також заступниця Верхованого комісара ООН у справах біженців Келлі Клементс розповіла про співпрацю УВКБ ООН співпрацює з Міжнародним дитячим фондом ЮНІСЕФ у створенні хабів «Blue Dot» вздовж прикордонних переходів з України. 

«Blue Dot» призначені забіганню торгівлі людьми та сексуальному та гендерному насильству, з якими можуть зіткнутися біженці, переважно жінки. Вони працюють у Польщі, Молдові, Румунії, Угорщині та Словаччині. Працівники «Blue Dot» мають виявляти та реєструвати дітей без супроводу та надавати інформаційну підтримку всім охочим біженцям з України. 

Нагадаємо, що Державна прикордонна служба продовжила можливість перетину кордону для українців за внутрішніми паспортами. Зазначається, що таке рішення прийнято зважаючи на ситуацію, оскільки під час воєнного стану громадяни не можуть швидко і вчасно оформити паспорти для виїзду за кордон.

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