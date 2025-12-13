Через російські обстріли на Сумщині постраждали цивільні

Протягом доби російські війська здійснили понад 20 обстрілів по населених пунктах Сумщини, постраждали цивільні.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Середино-Будській громаді внаслідок ворожого мінометного обстрілу поранена 76-річна жінка. До медзакладу звернулася 43-річна жінка, яка отримала травми 11 грудня у Великописарівській громаді внаслідок удару КАБом. До лікувального закладу звернулася 68-річна жінка, яка зазнала поранень 7 грудня внаслідок удару БпЛА в м. Охтирка.

Протягом доби російські війська здійснили понад 20 обстрілів по 11 населених пунктах у 8 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському, Шосткинському районах.

Під ворожими ударами опинилися Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миколаївська сільська, Шосткинська, Середино-Будська, Дружбівська, Великописарівська громади.

Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

У Краснопільській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та легковий автомобіль, у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлове приміщення (спортивний комплекс навчального закладу).

За добу з прикордонних громад евакуювали семеро людей.