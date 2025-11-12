Ворог продовжує терор Дніпропетровщини, є поранений

Російська армія продовжує обстріли прифронтових районів Дніпропетровської області. На Нікопольщині постраждав цивільний.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Агресор бив по Нікопольщині артилерією та FPV-дронами. Атакував райцентр, Покровську, Мирівську, Марганецьку громади", — ідеться у повідомленні Гайваненка.

Унаслідок обстрілів армії РФ постраждав 56-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані.

Пошкоджені ліцей, АЗС, торгівельний павільйон, дві багатоповерхівки і стільки ж приватних будинків, господарська споруда, вантажівка та лінія електропередач.

На Синельниківщині під ударом була Васильківська громада. Ворог поцілив БпЛА.

Виникла пожежа. Понівечені інфраструктура, 8 приватних осель, авто.