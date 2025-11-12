Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог продовжує терор Дніпропетровщини, є поранений

Росіяни обстріляли Нікопольський і Синельниківський райони.

Ворог продовжує терор Дніпропетровщини, є поранений
наслідки обстрілів РФ
Фото: Владислав Гайваненко, Телеграм

Російська армія продовжує обстріли прифронтових районів Дніпропетровської області. На Нікопольщині постраждав цивільний.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. 

"Агресор бив по Нікопольщині артилерією та FPV-дронами. Атакував райцентр, Покровську, Мирівську, Марганецьку громади", — ідеться у повідомленні Гайваненка

Унаслідок обстрілів армії РФ постраждав 56-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані. 

Пошкоджені ліцей, АЗС, торгівельний павільйон, дві багатоповерхівки і стільки ж приватних будинків, господарська споруда, вантажівка та лінія електропередач.

На Синельниківщині під ударом була Васильківська громада. Ворог поцілив БпЛА. 

Виникла пожежа. Понівечені інфраструктура, 8 приватних осель, авто.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies