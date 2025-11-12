Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
ГоловнаСуспільствоВійна

Волошин: на Запорізькому напрямку росіяни посилюють штурми, бої тривають за Яблукове і Солодке

Російська армія не змогла закріпитися у Рівнопіллі. Бої тривають за Яблукове і Солодке.

Волошин: на Запорізькому напрямку росіяни посилюють штурми, бої тривають за Яблукове і Солодке
Фото: Генштаб

На Гуляйпільському напрямку російська армія посилює штурмові дії в районах Новоуспенівського та Нового Запорізької області. Там ворог фактично зруйнував всі укриття української оборони. Також тривають жорстокі бої за Рівнопілля, Яблукове та Солодке.

Про це Суспільному повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

"Армія РФ уже декілька днів поспіль активізувалася на Запорізькому напрямку, зокрема на Гуляйпільскому, де намагається просунутись вглиб. Біля населених пунктів Новоуспенівське та Нове російські військові активно проводять штурмові дії під час, яких використовують артилерію. В цих населених пунктах росіяни фактично зруйнували всі укриття і тому, Силам оборони України довелося, з метою збереження життя військовослужбовців, відійти з цих населених пунктів. Проте, це дало змогу зупинити військових РФ. І зараз на Гуляйпільському напрямку тривають наші блокувальні дії", — каже речник.

Наразі військові РФ не змогли закріпитися у Рівнопіллі і не можуть утриматись в цьому населеному пункті.

"Нині тривають бої не тільки за Рівнопілля, а й йдуть жорстокі бої за населені пункти Яблукове, Солодке. Там декілька цих населених пунктів. Армія РФ за останні дні значно збільшила вогневу активність. До того ж погодні умови сприяли тому, що росіяни почали інфільтрацію. Під прикриттям туманів, які декілька днів поспіль стояли", — додає Волошин.

Військовий наголошує, що наразі продовжуються жорстокі бої, і просування росіян ми зупинили. Тривають блокувальні дії, щоб військові РФ не просунулися далі".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies