Головне за середу, 12 листопада: майже 220 боєзіткнень, бої за Покровськ, справа про корупцію в енергетиці

Бойові дії на Донеччині, 216 бойових зіткнень, ворожі обстріли, евакуація з Костянтинівки. Яким запам’ятається 1358-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 12 листопада відбулося 216 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку від початку доби відбулося майже 80 боєзіткнень, на Лиманському - ще 31 боєзіткнення.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 24 рази штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та в напрямках населених пунктів Бересток й Софіївка.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив поїздку на Покровський напрямок.

Саме тут фіксують найбільшу кількість щоденних штурмових дій ворога, тут зосереджена значна частина його угруповання, що діє на території України.

За останні 7 діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 км. кв. території Покровського району Донецької області. "Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться", — підкреслив Сирський.

У Костянтинівці на Донеччині наразі перебувають близько 4 800 мешканців, які ще мають можливість евакуюватися з міста, повідомив представник Донецької обласної військової адміністрації Дмитро Петлін.

За словами Петліна, до міста ще можуть заїжджати волонтери на броньованому транспорті, тож цивільне населення має змогу евакуюватися.

Наразі виїзд із Костянтинівки можливий лише одним маршрутом: через селище Олексієво-Дружківка — місто Дружківка — місто Краматорськ, звідки людей вивозять до більш безпечних регіонів України.

Президент Володимир Зеленський доручив уряду відправити у відставку міністра юстиції Германа Галущенка і міністерку енергетики Світлану Гринчук. Про це він сказав у зверненні 12 листопада, що стало першим випадком детального коментування справи про корупцію в "Енергоатомі".

Також президент анонсував санкції проти фігурантів цієї справи. Як відомо, її організатором вважають Тимура Міндіча – співвласника "Студії «Квартал 95»".

"Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, «руськіє» удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому»", – сказав Зеленський.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко вже внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посад міністра юстиції Германа Галущенка та глави Міненергетики Світлани Гринчук.

Свириденко заявила, що «міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб».

Спікер парламенту Руслан Стефанчу повідомив про отримані клопотання і додав, що Рада розгляне ці питання "найближчим часом відповідно до встановленої процедури".

Світлана Гринчук на своїй фейсбук-сторінці перед цим повідомила, що написала заяву про відставку.

Також уряд терміново відсторонює від роботи віце-президента Енергоатома Якоба Хартмута, Дмитра Басова та інших фігурантів антикорупційних розслідувань.

Вищий антикорсуд на засіданні 12 листопада відправив підозрюваного по справі про корупцію в енергетиці виконавчого директора з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитра Басова під варту з можливістю застави в 40 млн гривень.

Суд частково задовольнив клопотання САП, яка просила утримання під вартою і заставу в 45 млн 420 тисяч гривень.

Суд постановив, що в разі внесення застави підозрюваний має носити засіб електронного стеження, здати закордонні паспорти і утриматися від спілкування, зокрема, з Рустемом Умєровим, а також підозрюваним по цій же справі Тимуром Міндічем.

Колишньому раднику міністра енергетики Германа Галущенка Ігорю Миронюку ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в 126 млн гривень.

САП просила утримання під вартою з заставою в 136 млн гривень.

Уряд Великої Британії оголосив про виділення 13 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 17 мільйонів доларів) для підтримки енергетичного сектору України після нових масованих атак Росії.

Новий пакет підтримки передбачає проведення ремонту енергетичної інфраструктури та допомогу українцям, які найбільше постраждали від перебоїв з електроенергією, теплом і водопостачанням у зимовий період.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер підкреслила, що Кремль намагається "занурити Україну в темряву та холод напередодні зими", проте Велика Британія залишатиметься надійним партнером Києва.

Тримаймося!