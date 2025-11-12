До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: на Покровському напрямку від початку доби відбулося майже 80 боєзіткнень

На Лиманському напрямку відбулось ще 31 боєзіткнення.

Генштаб: на Покровському напрямку від початку доби відбулося майже 80 боєзіткнень
Техніка українських захисників, ілюстративне фото
Фото: 21 ОМБр

Станом на 22:00 12 листопада відбулося 216 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Противник завдав двох ракетних та 24 авіаційних ударів, застосував дві ракети, скинув 58 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 2838 обстрілів та залучив для ураження 2041 дрон-камікадзе.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три атаки російських загарбників. Ворог завдав трьох авіаударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб, здійснив 181 обстріл, зокрема 12 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового та у бік Дворічанського й Григорівки, три боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку противник здійснив сім атак на позиції наших військ у бік Петропавлівки, Піщаного та Богуславки. Дотепер триває два бойових зіткнення.

На Лиманському напрямку російські війська 31 раз штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Карпівка, Зарічне, Новоселівка та в напрямках населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Коровин Яр, Лиман. Шість боєзіткнень ще тривають.

На Слов’янському напрямку українські воїни сьогодні відбили сім ворожих атак на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Дронівки, Ямполя, Серебрянки та Виїмки. Ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили одну атаку в районі Серебрянки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 24 рази штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та в напрямках населених пунктів Бересток й Софіївка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 78 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Шахове, Маяк, Новоекономічне, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новогродівка, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне та в напрямку Новопавлівки. Дотепер тривають чотири бойових зіткнення.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 100 та поранили 39 окупантів, знищили автомобіль, одиницю спеціальної техніки, чотири мотоцикли, два безпілотних літальних апарати та пошкодили три одиниці автомобільної техніки та 14 укриттів особового складу загарбників.

На Олександрівському напрямку ворог 13 разів атакував поблизу населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Олександроград, Степове, Рибне.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили шість атак в районі населеного пункту Зелений Гай. Ворог завдав авіаударів по Варварівці та Зеленому Гаю.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська п’ять разів атакували позиції наших оборонців у бік Приморського та Новоданилівки. Один бій ще триває.

На Придніпровському напрямку від початку доби ворог здійснив дві невдалі наступальні дії в районі Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно стримують ворога.
