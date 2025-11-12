Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили спецоперацій зачистили російські позиції на Лиманському напрямку

ССО ліквідували російських окупантів і захопили "трофеї".

Сили спецоперацій зачистили російські позиції на Лиманському напрямку
Фото: скріншот з відео ССО

Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ на Лиманському напрямку провели успішну операцію, в ході якої було зачищено одну з російських позицій.

Про це повідомляють у ССО.

Під час бою було ліквідовано трьох російських окупантів. Українські бійці також захопили важливі трофеї — радіостанції та особисті документи ліквідованих військових противника.

У повідомленні наголошується, що успіх операції став результатом чіткої координації, злагодженої роботи та холодної концентрації українських спецпризначенців.

"Жодних випадкових дій — лише злагоджена робота, холодна концентрація і чіткий результат", — зазначили у ССО.
﻿
