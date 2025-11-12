Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСуспільствоВійна

Кличко заявив про поглиблення дефіциту військових в Україні на тлі відтоку чоловіків до Європи

Дисбаланс між людськими ресурсами України та чисельністю Росії стає все більш серйозним, можна знизити мобілізаційний вік, зазначив мер Києва.

Кличко заявив про поглиблення дефіциту військових в Україні на тлі відтоку чоловіків до Європи
Віталій Кличко відкриває засідання 13 березня 2025 року
Фото: скрин відео

Україна стикається з дедалі більшою нестачею військових, оскільки рекордна кількість чоловіків тікає до Європи.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв'ю Axel Springer Global Reporters Network, частиною якої є Politico.

“У нас величезні проблеми з солдатами – з людськими ресурсами”, – сказав Кличко, визнаючи, що майже чотири роки війни негативно вплинули на здатність України поповнювати свої армійські ряди.

Він додав, що російські війська невпинно наступають, описуючи їхні атаки як “комп'ютерну гру – вони просто продовжують наступати, їм байдуже до полеглих солдатів”.

Згідно з чинними правилами, українців можна мобілізувати з 25 років. Кличко запропонував змінити це.

“У минулому в армії служили 18-річні, але це діти. Зараз в Україні можна мобілізуватися лише з 25 років. Можна знизити цей термін на рік або два – до 23 або 22 років”, – додав мер.

Видання зазначає, що ці зауваження відображають зростаючу стурбованість щодо все більшого відтоку молодих чоловіків. У серпні урядова постанова, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років залишати країну, збіглася з різким зростанням кількості українців, які шукають захисту в країнах ЄС.

Нещодавні дані показують, що країни ЄС у вересні надали понад 79 000 нових рішень про тимчасовий захист – це найвищий місячний показник за два роки. Значне зростання зафіксовано в Німеччині та Польщі.

Кличко сказав, що дисбаланс між людськими ресурсами України та чисельністю Росії стає все більш серйозним. "У них (росіян) є наказ, і вони наступають”, – сказав він. 

“Ми успішно захищали нашу країну майже чотири роки, але це важко. Мужність боротися все ще є – це дуже важливо”, – додав Кличко.

Мер Києва заявив, що оскільки мільйони українців зараз перебувають за кордоном, майбутнє країни залежить від того, чи повернеться цей відтік після повернення миру. “Ми були б раді, якби половина молодих людей повернулася. Але для цього нам потрібен мир, робочі місця та хороша якість життя. Після війни ми стикнемося з величезними викликами”, – підсумував Кличко.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies