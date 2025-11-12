Кличко заявив про поглиблення дефіциту військових в Україні на тлі відтоку чоловіків до Європи

Дисбаланс між людськими ресурсами України та чисельністю Росії стає все більш серйозним, можна знизити мобілізаційний вік, зазначив мер Києва.

Україна стикається з дедалі більшою нестачею військових, оскільки рекордна кількість чоловіків тікає до Європи.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв'ю Axel Springer Global Reporters Network, частиною якої є Politico.

“У нас величезні проблеми з солдатами – з людськими ресурсами”, – сказав Кличко, визнаючи, що майже чотири роки війни негативно вплинули на здатність України поповнювати свої армійські ряди.

Він додав, що російські війська невпинно наступають, описуючи їхні атаки як “комп'ютерну гру – вони просто продовжують наступати, їм байдуже до полеглих солдатів”.

Згідно з чинними правилами, українців можна мобілізувати з 25 років. Кличко запропонував змінити це.

“У минулому в армії служили 18-річні, але це діти. Зараз в Україні можна мобілізуватися лише з 25 років. Можна знизити цей термін на рік або два – до 23 або 22 років”, – додав мер.

Видання зазначає, що ці зауваження відображають зростаючу стурбованість щодо все більшого відтоку молодих чоловіків. У серпні урядова постанова, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років залишати країну, збіглася з різким зростанням кількості українців, які шукають захисту в країнах ЄС.

Нещодавні дані показують, що країни ЄС у вересні надали понад 79 000 нових рішень про тимчасовий захист – це найвищий місячний показник за два роки. Значне зростання зафіксовано в Німеччині та Польщі.

Кличко сказав, що дисбаланс між людськими ресурсами України та чисельністю Росії стає все більш серйозним. "У них (росіян) є наказ, і вони наступають”, – сказав він.

“Ми успішно захищали нашу країну майже чотири роки, але це важко. Мужність боротися все ще є – це дуже важливо”, – додав Кличко.

Мер Києва заявив, що оскільки мільйони українців зараз перебувають за кордоном, майбутнє країни залежить від того, чи повернеться цей відтік після повернення миру. “Ми були б раді, якби половина молодих людей повернулася. Але для цього нам потрібен мир, робочі місця та хороша якість життя. Після війни ми стикнемося з величезними викликами”, – підсумував Кличко.