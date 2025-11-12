Про оборону Покровська-Мирнограда
​Уночі ППО збила 90 російських безпілотників із 121

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків. 

​Уночі ППО збила 90 російських безпілотників із 121
Робота мобільної бригади ППО
Фото: Сумська ОВА

У ніч на 12 листопада Росія атакувала Україну 121 ударним безпілотником типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда, Гвардійське (ТОТ АР Крим), близько 70 із них – "шахеди".

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході, півдні та центрі країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.
