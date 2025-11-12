Росія вже втратила в Україні 1 154 180 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1000 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1 154 180 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 154 180 (+1 000) осіб / persons

танків – 11 342 (+0) од.

бойових броньованих машин – 23 556 (+3) од.

артилерійських систем – 34 379 (+13) од.

РСЗВ – 1 540 (+1) од.

засоби ППО – 1 240 (+1) од.

літаків – 428 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 804 (+162) од.

крилаті ракети – 3 926 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 67 123 (+87) од.

спеціальна техніка – 3 994 (+1) од.

Дані уточнюються.