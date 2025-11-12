За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1000 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1 154 180 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 154 180 (+1 000) осіб / persons
- танків – 11 342 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 556 (+3) од.
- артилерійських систем – 34 379 (+13) од.
- РСЗВ – 1 540 (+1) од.
- засоби ППО – 1 240 (+1) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 804 (+162) од.
- крилаті ракети – 3 926 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 123 (+87) од.
- спеціальна техніка – 3 994 (+1) од.
Дані уточнюються.