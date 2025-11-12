Про оборону Покровська-Мирнограда
Війна

Сили оборони ліквідували ще 1000 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 1 154 180 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1000 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: скрін-відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1000 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1 154 180 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 154 180 (+1 000) осіб / persons
  • танків – 11 342 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 23 556 (+3) од.
  • артилерійських систем – 34 379 (+13) од.
  • РСЗВ – 1 540 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 240 (+1) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 804 (+162) од.
  • крилаті ракети – 3 926 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 123 (+87) од.
  • спеціальна техніка – 3 994 (+1) од.

Дані уточнюються. 
﻿
