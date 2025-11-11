Головне за вівторок, 11 листопада: понад 200 боєзіткнень, бої за Покровськ, операція "Мідас"

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 11 листопада відбулося 206 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

На Покровському напрямку ворог здійснив 72 спроби потіснити наші підрозділи.

На Олександрівському напрямку ворог 23 рази атакував поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Новомиколаївка, Першотравневе, Рибне та у бік Солодкого. Бої продовжуються у двох локаціях.

Сьогодні, 11 листопада, підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу “Орскнефтеоргсинтез” у місті Орськ Оренбурзької області, повідомив також Генштаб ЗСУ.

Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, масла тощо. Проєктна потужність переробки - 6,6 млн тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Зафіксовано вибухи та пожежу на території об'єкта. За попередньою інформацією, уражена одна з установок первинної переробки нафти (АВТ).

Сили оборони відступили з позицій поблизу п’яти населених пунктів на Гуляйпільському напрямку, повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Українські військові повністю вийшли з Успенівки та Новомиколаївки Пологівського району Запорізької області.

НАБУ і САП заявили, що під час операції «Мідас» встановили керівника злочинної організації — Карлсона. За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, Карлсон – це співвласник "Студії «Квартал 95» Тимур Міндіч.

Як зазначає пресслужба САП, саме він контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

З помешкання на верхніх поверхах будинку на вул. Грушевського у Києві Карлсон визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах — зокрема, в енергетичній та оборонній сферах.

НАБУ і САП задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти від корупційних схем в енергетиці та обороні ексвіцепрем’єр-міністру України. Ідеться про справу «Мідас».

За інформацією Антикорупційного бюро, експосадовця у внутрішньому спілкуванні називали «Че Гевара». Відмиті кошти передавали «Шугармену» (за інформацією «Економічної правди», ймовірно, ідеться про одного з братів Цукерманів – Михайла або Олександра). Це відбувалося або в офісі, або у спеціальних місцях за його межами, як-от медична клініка, яка належала одному зі зловмисників.

«Че Гевара», як розповіли в НАБУ, отримував суму сам або це робили його довірені особи. Детективи кажуть – задокументували факт передачі 1,2 млн доларів та майже 100 тисяч євро. Записали і розмову експосадовця з «Шугарменом».

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру України про підозру у незаконному збагаченні.

Кабінет міністрів ухвалив перші рішення для перезапуску НАЕК "Енергоатом" - сьогодні уряд достроково припинив повноваження Наглядової ради компанії, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"У 2023 році ми розпочали корпоративну реформу. Обрали за конкурсом склад цього наглядового органу. Уся повнота важелів впливу, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії, лежить на Наглядовій Раді. Важливо, що Уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії", - наголосила вона.

Свириденко також повідомила, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства в тижневий термін у консультаціях з міжнародними партнерами має подати на затвредження Уряду новий склад Наглядової ради.

Помер видавець, співзасновник видавництва "Саміт-Книга" Ігор Степурін. Про це повідомив його брат, Іван Степурін, пише "Читомо".

Прощання з Ігорем Степуріним відбудеться 12 листопада о 12:00 у ритуальному залі Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології за адресою проспект Берестейський 119/121 (корпус 5). Інші деталі невідомі.

Ігор Степурін – колишній виконавчий директор Української видавничої асоціації. Очолював благодійний фонд "Бібліотечна країна". Засновник книжкового клубу Верховної Ради України.

