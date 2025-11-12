​Стрілець воєнізованої охорони Укрзалізниці загинув під час чергування від удару російського дрона

Черговий ворожий удар наздогнав його за кілька кроків від укриття.

На одному з інфраструктурних об’єктів АТ "Укрзалізниця" під час виконання службових обов’язків загинув стрілець воєнізованої охорони від удару ворожого безпілотника.

Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський.

"Маємо гірку звістку - у залізничній родині втрата. Під час чергування на одному з наших інфраструктурних об'єктів від удару ворожого БПЛА загинув стрілець воєнізованої охорони. На об'єкті було обладнане і працююче укриття, де до того й перебував співробітник, але черговий удар наздогнав його буквально у двох кроках від укриття, не встиг повернутись. Всі обставини вивчимо детально, щоб запобігати", - написав він у фейсбуці.

Перцовський зазначив, що не минає ні дня, ні ночі без ворожих ударів по залізничних об'єктах.

"Втім, абсолютну більшість ми навчились проходити без людських втрат. І це - найцінніше, бо залізо залізничники вправно відновлюють. Кожне виключення - непоправне, болюче і не має повторюватись. Родині загиблого колеги - наша максимальна допомога", - додав він.