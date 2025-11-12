Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ГоловнаСуспільствоВійна

​Стрілець воєнізованої охорони Укрзалізниці загинув під час чергування від удару російського дрона

Черговий ворожий удар наздогнав його за кілька кроків від укриття. 

​Стрілець воєнізованої охорони Укрзалізниці загинув під час чергування від удару російського дрона
Ілюстративне фото
Фото: Telegram

На одному з інфраструктурних об’єктів АТ "Укрзалізниця" під час виконання службових обов’язків загинув стрілець воєнізованої охорони від удару ворожого безпілотника.

Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський.

"Маємо гірку звістку - у залізничній родині втрата. Під час чергування на одному з наших інфраструктурних об'єктів від удару ворожого БПЛА загинув стрілець воєнізованої охорони. На об'єкті було обладнане і працююче укриття, де до того й перебував співробітник, але черговий удар наздогнав його буквально у двох кроках від укриття, не встиг повернутись. Всі обставини вивчимо детально, щоб запобігати", - написав він у фейсбуці.

Перцовський зазначив, що не минає ні дня, ні ночі без ворожих ударів по залізничних об'єктах.

"Втім, абсолютну більшість ми навчились проходити без людських втрат. І це - найцінніше, бо залізо залізничники вправно відновлюють. Кожне виключення - непоправне, болюче і не має повторюватись. Родині загиблого колеги - наша максимальна допомога", - додав він. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies