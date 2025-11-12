У Дніпропетровській області росіяни вбили ударом дрона чоловіка

Уночі армія Росії вбила в Дніпропетровській області чоловіка. Вона атакувала дронами Василівську громаду Синельниківського району, повідомив в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко.

Загиблому – 47 років. Також внаслідок удару пошкоджена інфраструктура.

“БпЛА агресор спрямував і на Павлоград. Виникли пожежі. Пошкоджені приватні підприємства, авто”, – йдеться у повідомленні.

По Нікопольському району окупанти застосували артилерію та FPV-дрон. Поцілили по райцентру і Покровській громаді. Горів приватний будинок.

Над областю вдалося збити вісім дронів.



