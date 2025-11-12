Про оборону Покровська-Мирнограда
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ГоловнаСуспільствоВійна

У Дніпропетровській області росіяни вбили ударом дрона чоловіка

Постраждали три райони. 

У Дніпропетровській області росіяни вбили ударом дрона чоловіка
Наслідки атаки в Дніпропетровській області
Фото: Владислав Гайваненко в Telegram

Уночі армія Росії вбила в Дніпропетровській області чоловіка. Вона атакувала дронами Василівську громаду Синельниківського району, повідомив в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко.

Загиблому – 47 років. Також внаслідок удару пошкоджена інфраструктура. 

“БпЛА агресор спрямував і на Павлоград. Виникли пожежі. Пошкоджені приватні підприємства, авто”, – йдеться у повідомленні. 

По Нікопольському району окупанти застосували артилерію та FPV-дрон. Поцілили по райцентру і Покровській громаді. Горів приватний будинок.

Над областю вдалося збити вісім дронів. 
