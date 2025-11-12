Про оборону Покровська-Мирнограда
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
За добу окупанти 645 рази вдарили по Запорізькій області, загинула людина

Надійшло 17 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та господарських будівель.

Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району Запорізької області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти атакували FPV-дроном Гуляйполе. Вдарили по цивільному автомобілю, 56-річний водій загинув. 

Загалом упродовж доби окупанти завдали 645 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

Війська Росії здійснили два авіаційні удари по Зеленому Гаю.

384 безпілотників різної модифікації (переважно FPV) атакували Кушугум, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Червоне, Зелений Гай. 

Чотири обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Зелений Гай.

255 артилерійських ударів росіяни завдали по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Новомиколаївки, Нового. 

