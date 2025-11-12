За добу окупанти 645 рази вдарили по Запорізькій області, загинула людина

Надійшло 17 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та господарських будівель.

Чотири обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Зелений Гай.

Війська Росії здійснили два авіаційні удари по Зеленому Гаю.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Надійшло 17 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та господарських будівель.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies