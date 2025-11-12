За добу окупанти 645 рази вдарили по Запорізькій області, загинула людина

Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району Запорізької області.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Окупанти атакували FPV-дроном Гуляйполе. Вдарили по цивільному автомобілю, 56-річний водій загинув.
Загалом упродовж доби окупанти завдали 645 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.
Війська Росії здійснили два авіаційні удари по Зеленому Гаю.
384 безпілотників різної модифікації (переважно FPV) атакували Кушугум, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Червоне, Зелений Гай.
Чотири обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Зелений Гай.
255 артилерійських ударів росіяни завдали по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Новомиколаївки, Нового.
Надійшло 17 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та господарських будівель.