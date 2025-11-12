Ворог вночі атакував Одесу. Горіла недобудова

Уночі 12 листопада армія Росії знову атакувала Одеську область. За даними ОВА, загиблих і поранених немає.
В Пересипському районі Одеси пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок. Горіли верхні поверхи будівлі, що перебуває на стадії будівництва.
“Вогонь охопив невелику площу та згас самостійно. Інформація про загиблих чи постраждалих, на щастя, не надходила”, – повідомив Олег Кіпер.
Росіяни тероризували Одеську область ударами вчора цілий день. Вночі вони атакували її енергетику та інфраструктуру. Вдень – били по обласному центру.