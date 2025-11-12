Про оборону Покровська-Мирнограда
Ворог вночі атакував Одесу. Горіла недобудова

Інформації про потерпілих немає.

Наслідки атаки по Одеській області
Фото: Одеська ОВА в Telegram

Уночі 12 листопада армія Росії знову атакувала Одеську область. За даними ОВА, загиблих і поранених немає.

В Пересипському районі Одеси пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок. Горіли верхні поверхи будівлі, що перебуває на стадії будівництва. 

“Вогонь охопив невелику площу та згас самостійно. Інформація про загиблих чи постраждалих, на щастя, не надходила”, – повідомив Олег Кіпер. 

Наслідки атаки по Одеській області
Фото: Олег Кіпер у Telegram
Наслідки атаки по Одеській області

Фото: Олег Кіпер у Telegram

Росіяни тероризували Одеську область ударами вчора цілий день. Вночі вони атакували її енергетику та інфраструктуру. Вдень – били по обласному центру. 
