Уряд упорядкував процес евакуації з прифронтових громад

Уряд запроваджує Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам з ТОТ і прифронтових територій.
Як розповіла у телеграмі прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, таким чином розподіляють обов'язки між відповідальними за евакуацію та створюють можливості для аналізу потреби евакуйованих.
"Це допоможе максимально наблизити та покращити послуги, які люди отримують в таранзитних центрах і місцях тимчасового проживання", – зазначила вона.
Процесу евакуації розподілені так:
- Мінрозвитку через Координаційний штаб — загальна координація;
- Мінсоцполітики — соціальний супровід та реінтеграція на місцях у громадах;
- ДСНС — безпека, оповіщення й технічна частина евакуації;
- Місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування — заходи евакуації на місцях: організація збірних пунктів, оповіщення, реєстрація, транспортування та розміщення людей, побутова підтримка;
- Національна соціальна сервісна служба України — координація роботи мультидисциплінарних команд, які включають соціальних працівників, психологів, юристів, медиків.
- З 1 червня до 26 вересня 2025 року з прифронтових територій України евакуювали майже 100 тисяч осіб. Серед них — 11,5 тисячі дітей та 3,4 тисячі громадян з обмеженою мобільністю.