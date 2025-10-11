Уряд упорядкував процес евакуації з прифронтових громад

Запроваджують Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам з ТОТ і прифронтових територій.

Як розповіла у телеграмі прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, таким чином розподіляють обов'язки між відповідальними за евакуацію та створюють можливості для аналізу потреби евакуйованих.

"Це допоможе максимально наблизити та покращити послуги, які люди отримують в таранзитних центрах і місцях тимчасового проживання", – зазначила вона.

Процесу евакуації розподілені так:

Мінрозвитку через Координаційний штаб — загальна координація;

Мінсоцполітики — соціальний супровід та реінтеграція на місцях у громадах;

ДСНС — безпека, оповіщення й технічна частина евакуації;

Місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування — заходи евакуації на місцях: організація збірних пунктів, оповіщення, реєстрація, транспортування та розміщення людей, побутова підтримка;

Національна соціальна сервісна служба України — координація роботи мультидисциплінарних команд, які включають соціальних працівників, психологів, юристів, медиків.