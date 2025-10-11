Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
ГоловнаСуспільствоЖиття

Уряд упорядкував процес евакуації з прифронтових громад

Запроваджують Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам з ТОТ і прифронтових територій.

Уряд упорядкував процес евакуації з прифронтових громад
Евакуація із Костянтинівки, ілюстративне фото
Фото: ДСНС/Diego Herrera / Anadolu Agency

Уряд запроваджує Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам з ТОТ і прифронтових територій. 

Як розповіла у телеграмі прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, таким чином розподіляють обов'язки між відповідальними за евакуацію та створюють можливості для аналізу потреби евакуйованих. 

"Це допоможе максимально наблизити та покращити послуги, які люди отримують в таранзитних центрах і місцях тимчасового проживання", – зазначила вона. 

Процесу евакуації розподілені так:

  • Мінрозвитку через Координаційний штаб — загальна координація;
  • Мінсоцполітики — соціальний супровід та реінтеграція на місцях у громадах;
  • ДСНС — безпека, оповіщення й технічна частина евакуації;
  • Місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування — заходи евакуації на місцях: організація збірних пунктів, оповіщення, реєстрація, транспортування та розміщення людей, побутова підтримка;
  • Національна соціальна сервісна служба України — координація роботи мультидисциплінарних команд, які включають соціальних працівників, психологів, юристів, медиків.

  • З 1 червня до 26 вересня 2025 року з прифронтових територій України евакуювали майже 100 тисяч осіб. Серед них — 11,5 тисячі дітей та 3,4 тисячі громадян з обмеженою мобільністю. 
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies