Унаслідок російського обстрілу на Херсонщині загинули цивільні

У передмісті Херсона російські військові обстріляли селище Білозерка. Унаслідок обстрілів загинув цивільний.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА.

"Через ворожий обстріл Білозерки загинув 24-річний чоловік. Він дістав травми, несумісні з життям. Мої співчуття рідним та близьким", — ідеться у повідомленні.

Пізніше Прокудін додав, що стало відомо про загибель ще одного жителя: "Через ворожий обстріл Білозерки загинув 24-річний чоловік. Він дістав травми, несумісні з життям".