Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зимова кампанія України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ДТЕК: на Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тисяч родин

Також перезаживлено об'єкти критичної інфраструктури.

ДТЕК: на Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тисяч родин
Фото ілюстративне
Фото: dtek-kem.com.ua

Енергетики повернули світло для понад 240 тисяч родин Одещини. Крім того перезаживлено об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Група ДТЕК.

"Вночі ворог знову атакував Одеську область. Частина жителів залишилась без електрики. Нам вдалося перезаживити обʼєкти критичної інфраструктури та частину будинків через резервні схеми і повернути світло для 240 000 родин", — ідеться у повідомленні.

Після дозволу від військових та рятувальників енергетики також мають оглянути обладнання, щоб оцінити масштаби пошкоджень.
