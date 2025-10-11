ДТЕК: на Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тисяч родин

Енергетики повернули світло для понад 240 тисяч родин Одещини. Крім того перезаживлено об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Група ДТЕК.

"Вночі ворог знову атакував Одеську область. Частина жителів залишилась без електрики. Нам вдалося перезаживити обʼєкти критичної інфраструктури та частину будинків через резервні схеми і повернути світло для 240 000 родин", — ідеться у повідомленні.

Після дозволу від військових та рятувальників енергетики також мають оглянути обладнання, щоб оцінити масштаби пошкоджень.