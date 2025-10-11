На Сумщині через російські обстріли постраждали двоє людей

Ворог завдав до 10 ударів КАБами по Сумщині і здійснив понад 10 скидань ВОГ з БпЛА.

На Сумщині за минулу добу через удари FPV- дронів постраждали двоє чоловіків, є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Юнаківській громаді черех атаку російського FPV-дрона поранення отримав 56-річний чоловік, у Миропільській громаді постраждав 65-річний чоловік.

За добу російські війська здійснили майже 80 обстрілів 34 населених пунктах в 11 територіальних громадах Сумської області. Найбільше - у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог завдав до 10 ударів КАБами і здійснив понад 10 скидань ВОГ з БпЛА. Також ворог здійснив удари FPV-дронами і БпЛА по території Сумщини.

Унаслідок обстрілів РФ пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Сумській громаді пошкоджені приватні будинки і господарська споруда, у Середино-Будській громаді житловий будинок і гараж, а в Миропільській — автівка.

За добу місцеві органи влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями евакуювали з прикордонних громад 39 людей.