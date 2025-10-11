Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зимова кампанія України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Головне за ніч та ранок суботи, 11 жовтня: ворожий обстріл рятувальників на Чернігівщині, понад 230 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 234 бойових зіткнення, бої на Покровському та Олександрівському напрямках, ворожі обстріли, феєрична перемога українців над ісландцями у відборі на ЧС-2026 з футболу.

Головне за ніч та ранок суботи, 11 жовтня: ворожий обстріл рятувальників на Чернігівщині, понад 230 боєзіткнень
Фото: ДСНС України

Росіяни обстріляли автомобілі "Чернігівобленерго", внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомив керівник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Ворог застосував ударні безпілотники проти техніки енергетиків у районі населеного пункту Жадове Семенівської громади.

Травмованих співробітників обленерго ушпиталили, проте, за інформацією поліції Чернігівщини, вранці 11 жовтня один поранений енергетик помер.

"Увечері 10 жовтня на території Семенівської громади російський безпілотник поцілив у службовий автомобіль обленерго. Авто загорілось, а під час ліквідації наслідків стався повторний удар, який уразив інший автомобіль підприємства", — ідеться у повідомленні.

Росіяни також обстріляли місцеву пожежну команду, яка прибула на допомогу.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 234 боєзіткнення.

Найважче — на Покровському напрямку (72 ворожих атаки).

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих штурмів у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Вербове, Нововасилівське, Толстой, Соснівка, Березове, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1060 російських окупантів. Втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 121 570 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі 11 жовтня російські війська атакували Одесу та область. Основною ціллю росіян стала енергетична та цивільна інфраструктура.

Сили ППО уночі збили 54 із 78 ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях.

Докладніше – в новині.

Національна збірна України з футболу здобула першу перемогу у кваліфікації на Чемпіонат світу 2026 року - на виїзді команда Сергія Реброва перевершила Ісландію у грі з аномальним рівнем реалізації.

Команди втілили у голи практично усі свої удари у площину воріт: у "вікінгів" таких назбиралося три, а "синьо-жовті" з шести спроб забили п'ять м'ячів.

5:3 у підсумку - шалена перемога України, яка піднялася на друге місце у групі. Вже у понеділок закріпити результат потрібно у другому протистоянні з Азербайджаном.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
