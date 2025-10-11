На Сумщині у систему газопостачання потрапила невідома хімічна речовина

Частина мешканців Охтирки та району залишилася без газу.

На Сумщині в Охтирці та районі частина споживачів тимчасово залишилася без газу через потрапляння у систему невідомої хімічної речовини.

Про це повідомили у Сумській філії "Газмережі".

Причиною відключення газопостачання стало потрапляння невідомої хімічної речовини у систему під час проведення планових робіт працівниками Нафтовидобувного управління "Охтирканафтогаз".

Споживачам наразі радять повністю перекрити подання газу та звернутися до аварійної служби газу за номером 104.

Місцева влада та газовики просять мешканців зберігати спокій і дотримуватися інструкцій. Спеціалісти працюють над усуненням наслідків та відновленням стабільного газопостачання.