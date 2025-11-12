BBC: Кір Стармер може втратити крісло прем'єра вже за два тижні

За інформацією британського мовника BBC, під час парламентського розгляду бюджету через два тижні у керівній Лейбористській партії можуть відбутися спроби замінити сера Кіра Стармера на посаді прем'єр-міністра.

Серед ймовірних кандидатів на роль нового лідера партії та країни називають найближчих соратників чинного голови уряду - міністра охорони здоров'я Веса Стрітінга, міністерку внутрішніх справ Шабану Махмуд чи міністра енергетики Еда Мілібанда.

Лейбористи переконані, що наступного року отримають поганий результат на місцевих виборах у Шотландії, Вельсі та багатьох регіонах Англії. Лунають заклики не чекати на цей момент, а вже зараз змінювати керівництво.

Водночас всередині партії достатньо тих, хто виступає проти спроб скинути Стармера. Вони нагадують, що сер Кір вперше за багато років привів лейбористів до перемоги на загальних парламентських виборах - і відставка після 17 місяців була б несправедливою.