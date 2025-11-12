Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
ГоловнаСвіт

BBC: Кір Стармер може втратити крісло прем'єра вже за два тижні

У Лейбористській партії назріває зміна лідера.

BBC: Кір Стармер може втратити крісло прем'єра вже за два тижні
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

За інформацією британського мовника BBC, під час парламентського розгляду бюджету через два тижні у керівній Лейбористській партії можуть відбутися спроби замінити сера Кіра Стармера на посаді прем'єр-міністра.

Серед ймовірних кандидатів на роль нового лідера партії та країни називають найближчих соратників чинного голови уряду - міністра охорони здоров'я Веса Стрітінга, міністерку внутрішніх справ Шабану Махмуд чи міністра енергетики Еда Мілібанда.

Лейбористи переконані, що наступного року отримають поганий результат на місцевих виборах у Шотландії, Вельсі та багатьох регіонах Англії. Лунають заклики не чекати на цей момент, а вже зараз змінювати керівництво.

Водночас всередині партії достатньо тих, хто виступає проти спроб скинути Стармера. Вони нагадують, що сер Кір вперше за багато років привів лейбористів до перемоги на загальних парламентських виборах - і відставка після 17 місяців була б несправедливою.   
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies