Лідери бразильських індіанців хочуть, щоб уряд Бразилії надав аборигенам більше прав на захист Амазонії.

Представники корінних народів Бразилії спробували увірватися на Конференцію ООН з питань зміни клімату. Бразильські індіанці вимагають надати їм більше прав на захист лісів Амазонії, передає DW.

Десятки представників корінних народів спробували увірватись на територію проведення Конференції ООН з питань зміни клімату у бразильському місті Белен у вівторок, 11 листопада.

Протестувальники вступили у зіткнення з охоронцями, деякі з яких зазнали поранень. У результаті охоронці відтіснили протестувальників. Учасникам конференції довелося залишитися всередині будівлі до вирішення ситуації, згодом їм дозволили вийти.

Лідери бразильських індіанців хочуть, щоб їхню позицію було враховано на саміті при прийнятті рішень у галузі лісокористування. Один з найвпливовіших представників народу каяпо, Раоні Метуктире, розповів, що багато бразильських індіанців незадоволені поточними промисловими та девелоперськими проєктами в тропічних лісах. Він закликав уряд Бразилії надати аборигенам більше прав на захист Амазонії.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва напередодні конференції назвав корінні народи "важливими учасниками переговорів".