До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Про оборону Покровська-Мирнограда
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Чотири країни ЄС отримають допомогу через міграційний тиск

Євросоюз розпочав реалізацію нового міграційного законодавства.

Чотири країни ЄС отримають допомогу через міграційний тиск
Мігранти у Греції
Фото: EPA/UPG

Європейська Комісія на своєму сайті повідомила про запуск першого річного циклу управління міграцією, в межах якого чотири країни ЄС зможуть розраховувати на допомогу через особливо високий наплив шукачів притулку.

У Брюсселі заявили, що Греція та Кіпр зазнають міграційного тиску через надмірну кількість прибулих громадян. Також непропорційне число мігрантів після операцій з порятунку на морі зафіксовано в Іспанії та Італії.

Ці чотири держави зможуть скористатися нормами, закріпленими у новому Пакті ЄС щодо міграції та пошуку притулку, які нададуть доступ до Фонду солідарності. Коли законодавство повноцінно запрацює у середині 2026 року, вони зможуть або пересилити частину мігрантів в інші держави блоку, або отримати за кожного з них по 20 тисяч євро. 

ЄС також відзначає загострення міграційної ситуації у Болгарії, Чехії, Естонії, Хорватії, Австрії та Польщі - ці країни зможуть апелювати до Єврокомісії щодо зменшення своїх внесків у Фонд солідарності упродовж наступних років.
