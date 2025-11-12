Чотири країни ЄС отримають допомогу через міграційний тиск

Європейська Комісія на своєму сайті повідомила про запуск першого річного циклу управління міграцією, в межах якого чотири країни ЄС зможуть розраховувати на допомогу через особливо високий наплив шукачів притулку.

У Брюсселі заявили, що Греція та Кіпр зазнають міграційного тиску через надмірну кількість прибулих громадян. Також непропорційне число мігрантів після операцій з порятунку на морі зафіксовано в Іспанії та Італії.

Ці чотири держави зможуть скористатися нормами, закріпленими у новому Пакті ЄС щодо міграції та пошуку притулку, які нададуть доступ до Фонду солідарності. Коли законодавство повноцінно запрацює у середині 2026 року, вони зможуть або пересилити частину мігрантів в інші держави блоку, або отримати за кожного з них по 20 тисяч євро.

ЄС також відзначає загострення міграційної ситуації у Болгарії, Чехії, Естонії, Хорватії, Австрії та Польщі - ці країни зможуть апелювати до Єврокомісії щодо зменшення своїх внесків у Фонд солідарності упродовж наступних років.