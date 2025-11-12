Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
У Румунії затримали екссенатора, який хотів підкупити міністра оборони для контракту з Україною на постачання зброї

Учасники намагалися провернути схему з постачанням в Україну казахстанських снарядів під виглядом румунських.

У Румунії затримали екссенатора, який хотів підкупити міністра оборони для контракту з Україною на постачання зброї
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

У Румунії заарештували колишнього сенатора у справі про ймовірну спробу запропонувати один мільйон євро хабаря міністру оборони за сприяння в укладанні угоди з продажу зброї, що могла бути незаконно профінансована за рахунок програми Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За даними видання, схема була складною: придбати радянські снаряди в Казахстані, імпортувати їх до Румунії, відремонтувати і перемаркувати як румунські, а потім - продати Україні через посередника в Болгарії.

Ідея полягала в тому, щоб створити схему для майбутнього бізнесу, який міг би отримати фінансування від програми ЄС "Переозброєння Європи" (Rearm Europe), започаткованої в березні для підтримки виробництва зброї в 27 країнах блоку. 

Артилерійські снаряди російського типу широко використовуються в Україні, але не виробляються в країнах ЄС.

Журналісти поговорили з двома ключовими фігурами у цій справі. Один розповів, що до нього звернувся колишній сенатор Маріус Овідіу Ісайла, а інший – про те, що з ним контактував болгарський бізнесмен на ім’я Роман Іванов Ангелов.

На початку жовтня Ангелов нібито очолював делегацію, яка звернулася до керівника Romtehnika, компанії з торгівлі зброєю, яка представляє Міністерство оборони Румунії, прагнучи скористатися її контактами в Казахстані.

"Вони запропонували мені угоду. Ми мали б брати боєприпаси з Казахстану і перепродавати їх їм». Але Мінку сказав, що пропозиція виглядала «підозрілою» і він її відхилив", - розповів керівник Romtehnika Разван Мінку.

Згідно з повідомленням румунської прокуратури, Ісайла звернувся до посередника, щоб спробувати підкупити міністра оборони Йонуца Моштяну для сприяння укладенню угоди.

Моштяну написав у соцмережах, що "одна людина намагалася купити мій вплив за мільйон євро, щоб сприяти укладенню контракту з Romtehnica. Я категорично відмовився від будь-якої зустрічі з цією особою".

Ісайлу помістили під варту на 30 днів, а місце перебування болгарського бізнесмена Романа Ангелова невідоме. Ангелов є єдиним акціонером компанії під назвою Sofia Arm Tech, яка минулого року отримала ліцензію на міжнародну торгівлю зброєю. До цього компанія не вказувала жодної діяльності в документах, поданих до торгового реєстру Болгарії після свого заснування у 2020 році. За документами, у ній працює вісім співробітників.
