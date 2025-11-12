В Ірландії відбулася інавгурація нової президентки

Свій перший візит вона планує здійснити у Північну Ірландію.

У Дублінському замку нова президентка Республіки Ірландії Кетрін Коннолі офіційно склала присягу глави держави.

Як пише BBC, переможниця жовтневих виборів стала 10-ою очільницею країни після здобуття незалежності. У своїй інавгураційній промові вона пообіцяла "почути кожен голос" та сприяти "інклюзивному діалогу".

Свій перший візит на новій посаді Коннолі планує здійснити у Північну Ірландію, яка належить до Сполученого Королівства. Президентка заявила про відданість так званій Угоді Страсної п'ятниці - Белфастській угоді про мирне вирішення конфлікту між католиками, які виступають за об'єднання з Республікою Ірландія, та юніоністами, які прагнуть збереження півночі у складі Великої Британії.

Президент Ірландії, у відповідності до конституції, не володіє реальною владою і виконує фактично церемоніальну та дипломатичну роль.