Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Про оборону Покровська-Мирнограда
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Парламент Естонії проголосував проти закриття кордону з Росією

Відповідний законопроєкт підтримали лише 20 народних обранців, тоді як 47 виступили проти. 

Естонсько-російський кордон
Фото: ERR

Парламент Естонії напередодні не підтримав пропозицію опозиційної партії Isamaa щодо закриття тимчасової контрольної лінії на кордоні з Росією.

Відповідний законопроєкт підтримали лише 20 народних обранців, тоді як 47 виступили проти, повідомляє ERR.

У Isamaa поясняли, що їхня ініціатива пов'язана із загостренням ситуації у сфері безпеки.

"Цієї весни, після саботажних актів у Фінській затоці, фракція Isamaa внесла пропозицію в парламент направити уряду ініціативу про закриття тимчасової контрольної лінії між Естонською Республікою і Російською Федерацією. Тоді уряд заявив, що органи безпеки проведуть відповідний аналіз, але результати цього аналізу в парламенті нам не відомі", - сказали у партії.
