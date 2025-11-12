Парламент Естонії проголосував проти закриття кордону з Росією

Відповідний законопроєкт підтримали лише 20 народних обранців, тоді як 47 виступили проти.

Парламент Естонії напередодні не підтримав пропозицію опозиційної партії Isamaa щодо закриття тимчасової контрольної лінії на кордоні з Росією.

Відповідний законопроєкт підтримали лише 20 народних обранців, тоді як 47 виступили проти, повідомляє ERR.

У Isamaa поясняли, що їхня ініціатива пов'язана із загостренням ситуації у сфері безпеки.

"Цієї весни, після саботажних актів у Фінській затоці, фракція Isamaa внесла пропозицію в парламент направити уряду ініціативу про закриття тимчасової контрольної лінії між Естонською Республікою і Російською Федерацією. Тоді уряд заявив, що органи безпеки проведуть відповідний аналіз, але результати цього аналізу в парламенті нам не відомі", - сказали у партії.