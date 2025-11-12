Парламент Естонії проголосував проти закриття кордону з Росією

Парламент Естонії напередодні не підтримав пропозицію опозиційної партії Isamaa щодо закриття тимчасової контрольної лінії на кордоні з Росією.
Відповідний законопроєкт підтримали лише 20 народних обранців, тоді як 47 виступили проти, повідомляє ERR.
У Isamaa поясняли, що їхня ініціатива пов'язана із загостренням ситуації у сфері безпеки.
"Цієї весни, після саботажних актів у Фінській затоці, фракція Isamaa внесла пропозицію в парламент направити уряду ініціативу про закриття тимчасової контрольної лінії між Естонською Республікою і Російською Федерацією. Тоді уряд заявив, що органи безпеки проведуть відповідний аналіз, але результати цього аналізу в парламенті нам не відомі", - сказали у партії.
- На початку листопада Міністерство закордонних справ Естонії заявило про те, що на річці Нарва було помічено російський прикордонний катер під прапором російської ПВК "Вагнера". У Таллінні іронічно зазначили, що "Вагнер знову марширує на Москву, чи цього разу вони починають із Санкт-Петербурга", додавши, що ситуація виглядає так, ніби найманці вже "анексували російських прикордонників".
- Голова МЗС України Андрій Сибіга прокоментував, що прапор "Вагнера" є символом, який уособлює "варварство, воєнні злочини та хаос", який Росія несе за межі своїх кордонів.